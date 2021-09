Shang-Chi : Marvel a déjà beaucoup d’idées pour un second opus

Enfin, Shang-Chi s’apprête à débarquer dans les salles obscures. Cette sortie est plus que symbolique pour Marvel. En effet, ce nouveau projet sera le 25ème long-métrage produit par les studios. Mais ce sera également le premier à jouir d’une sortie exclusive au cinéma depuis la crise sanitaire. Si les premiers retours sont excellents, tout le monde scrute désormais les premiers résultats au box-office mondial. Mais cela n’empêche pas Marvel de déjà penser à une potentielle suite.

Shang-Chi : Marvel déjà prêt pour une suite ! – Crédit : Marvel Studios

Si on en croit les déclarations de Kevin Feige, les équipes créatives ne manqueraient pas d’idées pour offrir de nouvelles aventures à Shang-Chi dans le futur. Si pour l’heure rien est encore acté, les choses pourraient cependant évoluer rapidement.

Shang-Chi : la suite se prépare déjà chez Marvel

« Les premiers retours sont très encourageants. Et je pense que les gens voudront en voir davantage. Nous avons déjà beaucoup d’idées pour les emmener encore plus loin. Ce qui est amusant, c’est lorsque le public veut revoir tous les personnages d’une franchise et pas seulement le héros. Et dans ce film en particulier, il y a un énorme potentiel. Ils sont tous très spectaculaires; leur avenir est donc immense » témoigne ainsi Kevin Feige.

Si le président de Marvel reste évasif sur le sujet, il est cependant rassurant de l’entendre évoquer l’avenir de Shang-Chi. Visiblement, la scène post-générique de ce premier film réserve bien des surprises. Il est donc plus que probable qu’elle soit importante pour l’avenir du MCU et donc de ce nouveau héros. Pour le moment, impossible de connaitre son contenu. Elle devrait cependant dévoiler l’identité d’un nouveau méchant ou l’avènement d’un nouveau groupe de héros. Les fans parient déjà sur l’apparition d’un nouvel Avenger, sujet brûlant depuis quelques semaines.

Pour l’heure, le public va enfin pouvoir savourer ce premier film, très attendu aux quatre coins du globe. Shang-Chi promet d’être un film spectaculaire, dopé à l’action, mais faisant la part belle à l’émotion. En abordant des sujets sensibles comme les liens familiaux, Marvel risque bien de surprendre son auditoire.

