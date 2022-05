She-Hulk : toutes les références du trailer de la série Marvel

On vous liste toutes les références – Crédit : Marvel Studios

Disney+ prépare un énorme programme pour les semaines à venir. En plus de films, séries et autres documentaires à venir pour mai 2022, la mini-série Obi-Wan Kenobi prépare sa diffusion. Côté Marvel, Moon Knight a tiré sa révérence pour laisser place à Ms. Marvel à partir du 8 juin. Pour She-Hulk, il faut attendre le 17 août pour découvrir la version féminine de Bruce Banner considérée comme aussi puissante (parfois plus). En attendant de découvrir les aventures de l’avocate, place aux easter eggs glissés dans le premier trailer.

Une origin story similaire aux comics ?

Chez les comics, Jennifer Walters se fait tirer dessus. Mortellement blessée et sur le point de mourir, son cousin Bruce Banner lui transfère du sang, d’où la naissance de She-Hulk. Dans le trailer, on aperçoit une voiture accidentée, sans doute l’événement justifiant cette opération et la naissance des pouvoirs de l’héroïne. Que la femme se regarde dans le reflet du véhicule et découvre She-Hulk avec surprise semble confirmer que la transfusion a lieu à ce moment.

Une référence aux armes de Tony Stark

Des larmes avec le logo du milliardaire – Crédit : Marvel Studios

Bruce Banner entraîne Jennifer Walters à contrôler ses pouvoirs dans un complexe situé sur une île paradisiaque. L’avocate porte un casque dans un sas pour analyser son cerveau pendant la transformation. Son cousin pense qu’il peut l’aider en activant des lames mortelles pour la mettre en position de stress. Si vous faites pause, vous constaterez que l’arme porte le logo de l’entreprise de Tony Stark. On imagine qu’il peut s’agir d’un complexe secret du milliardaire disparu.

La méchante porte un nom référence à une pièce appréciée par She-Hulk

Le nom de l’antagoniste caché sur un poster – Crédit : Marvel Studios

Lors d’une scène du trailer, Jennifer semble exaspérée par la situation et s’allonge sur son lit. Derrière elle se trouve un poster de Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Dans cette pièce, on trouve un personnage appelé Titania, le nom de l’antagoniste de She-Hulk incarnée par Jameela Jamil. On l’aperçoit un peu plus tard dans le trailer pendant un court moment.

She-Hulk a une mauvaise opinion de Tony Stark

Jennifer Walters n’aime pas forcément Tony Stark – Crédit : Marvel Studios

Pendant un court passage, l’une des amies de Jennifer suggère qu’elle peut devenir l’une des Avengers. La femme refuse et parle d’un groupe de personnes « narcissiques et milliardaires », référence directe à Tony Stark. Dans le comics The Savage She-Hulk #6 des années 80, l’avocate questionne Iron Man au tribunal pour la possession de ses armes. Une opinion négative que la version de cette future série partage.

Tim Roth de retour en tant que l’Abomination

Tim Roth toujours présent – Crédit : Marvel Studios

Oui. Tim Roth revient en tant que l’Abomination dans She-Hulk. Le comédien campe le méchant dans L’Incroyable Hulk en 2007 puis dans Shang-Chi et ici, en 2022. Près de dix ans que l’acteur campe le super-méchant, confirmant au passage que même l’univers du Hulk d’Edward Norton a sa place dans le MCU.

Frog-Man dans le trailer, un super-héros français

Un super-héros pas forcément très impressionnant – Crédit : Marvel Studios

Dans le trailer, on aperçoit Frog-Man avec son costume très… kitsch. Introduit en 1965, il s’agit de François LeBlanc, un athlète olympique. La plus appréciée des versions reste celle d’Eugène Patilio dont les victoires dans les comics reposent plus sur la chance que le talent. Sa présence au sein de l’intrigue de la série relève toujours du mystère.

Source : YouTube