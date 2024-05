Shōgun : la série FX est renouvelée pour deux autres saisons, c’était inespéré

Shōgun aura bien droit à non pas une, mais bien deux nouvelles saisons ! Les créateurs de la série Justin Marks et Rachel Kondo ont annoncé la bonne nouvelle hier soir, une semaine après la révélation que Hiroyuki Sanada avait signé un contrat avec la chaîne FX.

Crédit : FX

La saison 2 de Shōgun ne devait jamais voir le jour. Sans divulgâcher ceux qui n’auraient pas encore vu l’excellente série FX régulièrement comparée à Game of Thrones, la première saison se fermait sur une conclusion sans équivoque. En effet, Shōgun était conçu dès le départ comme une mini-série qui n’aurait pas de suite.

Mais devant le succès inattendu de cette série en japonais, les fans se sont rapidement posé la question d’une éventuelle suite. Comment FX pourrait se fuser à exploiter une telle poule aux œufs d’or ? D’autres signes pointait dans cette direction, comme un article de Deadline selon lequel Hiroyuki Sanada, acteur jouant le personnage de Toranaga, avait signé un nouveau contrat avec la chaîne américaine.

Il s’avère que ces allégations étaient véridiques. C’est maintenant officiel : Shogun va avoir droit à non pas une, mais bien deux autres saisons !

Deux autres saisons de Shogun verront le jour, mais quand ?

FX et Hulu ont officiellement annoncé que deux saisons supplémentaires de Shōgun sont en préparation. La star et producteur de la série Hiroyuki Sanada est bien à bord, aux côtés de Justin Marks et Rachel Kondo, les créateurs et scénaristes de la première saison. On ne pouvait pas rêver mieux pour cette suite.

Il va falloir attendre longtemps avant de voir à nouveau les plans machiavéliques de Toranaga en action. En effet, le choix des membres de l’équipe en charge du script n’a même pas encore été fixé et la production devrait commencer seulement cet été. Il faudra faire preuve d’autant plus de patience que l’élaboration des séries de ce calibre prennent de plus en plus de temps : House of the Dragon se fait ainsi attendre depuis bientôt deux ans.

Nous spéculions récemment sur la forme que pourrait prendre cette série. Avec la fin de la première saison, les producteurs auraient pu faire le choix d’une série anthologique comme Fargo, où chaque saison n’a rien à voir avec le précédente. Le retour de Hiroyuki Sanada semble signifier qu’au contraire, nous verrons à nouveau les œuvres du seigneur Yoshi Toranaga, alias Ieyasu Tokugawa.

FX a décidé de renouveler Shōgun pour deux nouvelles saisons au vu du succès rencontré par la série.

Toute l’équipe créative de la S01 seront de retour aux commandes, de même que l’acteur jouant Toranaga.

C’était inespéré, car Shōgun était conçu dès le départ comme une mini-série qui n’aurait pas de suite.

