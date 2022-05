Snapchat : qui est Nasdas, l’influenceur qui offre des milliers d’euros à ses abonnés ?

Nasdas – Crédits : nasdas_officiel, justriadh / Instagram

Parmi les grosses têtes d’affiche du Snapchat français, impossible de ne pas citer Nasser Sari alias Nasdas. Originaire de Perpignan, cet influenceur gravite désormais à près de 4 millions d’abonnés. Dernièrement, il a attiré l’attention des médias mainstream en dévoilant les numéros de sa carte bleue à ses fans. Et de promettre qu’ils pourraient faire des achats en ligne en dépensant une partie des 15 000 euros mis à leur disposition.

Cette opération de communication a attiré les foules. À tel point que les gros sites d’e-commerce ont sévèrement bugué à la suite de la divulgation. Pire, les comptes de certains abonnés ont été bloqués par Amazon, la plateforme se montrant suspicieuse face à une flopée d’achats réalisés avec la même carte.

Crédt : Tom’s Guide

À lire > Snapchat veut concurrencer Tik-Tok grâce à un nouveau type de monétisation

Nasdas promet une nouvelle opération « plus encadrée »

De son côté, Nasdas assure que plus d’un million de commandes ont été faites en seulement dix minutes. Un sacré embouteillage qui aurait donc bloqué la majorité des abonnés. Le jeune homme précise que seules quelques personnes sont parvenues à faire leurs emplettes, captures d’écran à l’appui. Déçus, nombre d’internautes l’accusent toutefois d’avoir menti, estimant que la promesse des 15 000 euros n’était qu’une fable, voire une escroquerie.

Face à la levée de boucliers, Nasdas annonce qu’il compte lancer prochainement une nouvelle opération bien plus encadrée avec 50 000 euros à la clé. « Il y aura un huissier de justice, tout sera réglementé ». Dans une story postée la semaine dernière, il précise qu’il y aura finalement bien plus d’argent offert : « J’avais annoncé que j’allais donner 50 000 euros, ça va être largement plus ». Et d’assurer qu’une trentaine de personnes s’activent sur le dossier « pour m’aider à les donner et à prouver que j’ai donné en direct ». « Y en a qui vont recevoir 2000, d’autres 3000, 4000, 5000, 6000 », le tout en live devant la communauté.

Comment Nasdas est devenu célèbre sur Snapchat ?

Dans ses storys, Nasdas met en avant Saint-Jacques. Un quartier populaire de Perpignan gangrené par la pauvreté que l’influenceur tente de tirer vers le haut. Il s’efforce ainsi de mettre en avant la solidarité qui se joue à Saint-Jacques entre les habitants. Mais aussi la bonne humeur contagieuse, la débrouillardise et la coexistence entre les communautés. Il dénonce en outre les affres de son quartier natal, du non-port du casque sur les deux-roues au fléau de la toxicomanie en passant par l’insalubrité et les tensions avec la police.

Le succès de Nasdas est lié en grande partie à Saint-Jacques dont le côté pittoresque, voire parfois sauvage (la « chienneté » comme il l’appelle), a suscité l’intérêt des internautes. Le vidéaste a également réuni autour de lui une équipe de fidèles : la fameuse « team Nasdas ». On y retrouve Tounsi, 4BDV, Samos ou encore le rappeur Capuccino dont les aventures sont documentées chaque jour sur le réseau social. Une sorte de télé-réalité façon quartier qui a fait le succès de l’influenceur.

Grâce aux partenariats et aux placements de produits, Nasdas donne régulièrement de l’argent aux enfants et aux plus vieux, comme en témoignent ses vidéos quotidiennes qui sont devenues virales. Pour se justifier après la polémique de la carte bleue, il déclarait d’ailleurs chez nos confrères de L’Indépendant : « Comment peut-on m’accuser d’arnaquer les gens quand on voit tout ce que je donne ? ». Chasses au trésor, distribution géante de cadeaux à Noël, sorties à la mer… Le snapchateur veut donner du baume au cœur aux plus jeunes et aux personnes dans le besoin. Ses détracteurs critiquent toutefois sa propension à filmer ses dons, dénonçant une solidarité malsaine mise en scène pour faire des vues.

À lire > Riches à millions, les influenceurs évadés à Dubaï sont dans le collimateur du fisc

Quels sont les réseaux sociaux de Nasdas ?

C’est sur Snapchat que Nasdas sévit. Il publie ses vidéos quotidiennement sur son compte naslachiente. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram.