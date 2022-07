SpaceX Dragon ravitaille la station ISS

Le 14 juillet, la capsule CRS-25 Cargo Dragon de SpaceX a décollé du Complexe 39A de la NASA situé au Centre Spatial Kennedy en Floride. Elle a finalement rejoint l’ISS le 16 juillet. Cette dernière orbite à basse altitude à une vitesse de 7,66 kilomètres par seconde.

La procédure finale d’arrimage de la capsule inhabitée a été surpervisée par deux des membres de la NASA habitants de la station spatiale: Bob Hines et Jessica Watkins. Un certain nombre de photographies spectaculaires de la phase d’approche finale ont été immortalisées. Chris Bergin de NASASpaceFlight a partagé sur Twitter un time lapse splendide de la capsule en approche de l’ISS sur fond de levers de soleil orbital. En effet, on peut assister en moyenne à 16 levers et couchers de soleil orbitaux par tranche de 24 heures.

Entering the KOS (Keep Out Sphere). The ISS version of opening the front gate.



And this is pretty (timelapsed it). pic.twitter.com/TNZo239LKU — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) July 16, 2022

La société d’Elon Musk continue d’enchaîner les lancements réussis. Cette mission constitue donc le 25ème voyage de ravitaillement de l’ISS par SpaceX et la troisième utilisation du véhicule cargo Dragon.

La capsule, qui apporte notamment des vivres frais et des expériences scientifiques supplémentaires, restera connectée à la station pour un mois. Elle transportera à son retour les résultats des expérimentations et recherches scientifiques réalisées à bord de l’ISS.

Fruits, légumes frais et condiments : livraison de denrées à prix d’or dans l’espace

Parmi les approvisionnements alimentaires que SpaceX livre à la station orbitale, on peut dénombrer des produits frais tels que des fruits et des légumes. Ces denrées périssables constituent un luxe inestimable aux yeux des spationautes. Leur diète quotidienne se compose de rations précuites et conditionnées pour une conservation optimale.

Selon SpaceFlightNow, la nourriture reçue par l’équipage comprend des pommes, des oranges, des tomates cerises, des oignons, des mini-carottes, de l’ail, du tahini, du fromage et des saucisses sèches. Il est à noter que les astronautes sont aussi très demandeurs d’aromates et de condiments pour rendre leurs rations alimentaires moins fades et plus attrayantes. L’objectif est d’éviter les pertes d’appétit qui pourraient accentuer leur perte de masse corporelle.

