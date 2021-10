SpaceX : l’équipage de la mission privée obtient ses ailes d’astronaute

Les quatre astronautes privés d’Inspiration4 ont reçu leurs ailes d’astronautes SpaceX au siège de la société à Hawthorne, en Californie, le 1er octobre 2021. Il s’agit de : (de gauche à droite) Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman et Hayley Arceneaux. (Crédit images : SpaceX / Inspiration4)

Inspiration4 est une mission spatiale commerciale de trois jours qui a eu lieu en septembre. Il s’agit d’une mission privée, puisqu’elle a été financée par l’entrepreneur et milliardaire américain Jared Isaacman, qui a acheté les quatre places d’une fusée Dragon et Falcon 9 de SpaceX. Isaacman a fait don de trois de ces places pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la recherche sur le cancer des enfants.

Le vol privé SpaceX a permis de récolter 200 millions de dollars de dons pour la lutte contre le cancer des enfants

L’équipage avait pris place à bord d’un vaisseau spatial Dragon, construit par SpaceX, et sont entrés en orbite autour de la Terre le 15 septembre. Abondamment filmés lors de leur vol, on a ainsi pu découvrir en vidéo leur plaisir visible à découvrir pour la toute première fois la Terre depuis l’orbite. Ils y sont restés trois jours. Pendant leur vol, les astronautes d’Inspiration4 ont réalisé des expériences scientifiques et pris des clichés et des vidéos par la plus grande ouverture jamais construite sur un vaisseau spatial : une coupole en forme de dôme que SpaceX fixée au nez de la capsule Dragon pour la mission.

Leur mission fait l’objet d’une série documentaire Netflix et a permis de récolter plus de 200 millions de dollars pour l’hôpital américain St. Jude, un centre de recherche sur le cancer des enfants. Hayley Arceneaux, une assistante médicale de St. Jude et survivante du cancer des os chez l’enfant, représentait l’hôpital lors du vol. Sian Proctor, géoscientifique et communicatrice spatiale qui a servi de pilote, et Chris Sembroski, ingénieur en données aérospatiales, ont gagné leur place grâce à un concours lancé auprès du public.

Yesterday we were presented with our SpaceX astronaut wings. This beautiful symbol of our journey means everything to me! Also if it looks like I’m crying, mind your business 😉😉 pic.twitter.com/3TqMQ91okK — Hayley Arceneaux (@ArceneauxHayley) October 2, 2021

SpaceX a lancé la première mission spatiale de l’Histoire sans astronaute professionnel à bord

Le vol Inspiration4 a été qualifié d’historique puisqu’il s’agissait du tout premier équipage entièrement civil à atteindre l’orbite sans l’aide d’un astronaute professionnel. Sian Proctor est également devenue la première femme noire pilote de vaisseau spatial de l’histoire lors de ce vol. En récompense de leur mission, les quatre membres d’équipage d’Inspiration4 ont reçu officiellement leurs ailes d’astronautes au siège de la société SpaceX à Hawthorne, en Californie.

SpaceX avait invité l’équipage civil pour leur proposer de partager avec le public les expériences de leur vol spatial. C’est à cette occasion que l’entreprise d’Elon Musk a organisé une cérémonie officielle imprévue, à la grande surprise des quatre astronautes. L’épinglette offerte par SpaceX présente en son centre une capsule Crew Dragon d’où émergent une tête et des ailes de dragon. Le nom, l’indicatif d’appel et le rôle de la mission de chaque membre d’équipage sont inscrits au dos. Bien qu’il s’agisse d’astronautes non professionnels, on ne peut cependant plus les qualifier d’amateurs après ce vol de trois jours et cette récompense qui marque leur exploit.

Source : Space.com