SpaceX va désorbiter 100 satellites Starlink à cause de défaillances majeures

Il existe de nombreux opérateurs qui permettent de bénéficier d’une connexion Internet. Si on ne présente plus les Orange, SFR, Free et autres Bouygues Télécom, il existe aussi une alternative moins connue, mais qui permet aussi de profiter d’un débit rapide, à savoir Starlink, aussi disponible en France.

Depuis mai 2021, l’opérateur propose un accès internet très haut débit dans l’Hexagone grâce aux satellites. Cependant, sur les quelque 6000 actuellement en orbite, SpaceX va devoir en désorbiter une centaine en raison de défauts détectés par ses spécialistes.

SpaceX va désorbiter une centaine de satellites de Starlink défaillants

Dans un communiqué, SpaceX annonce qu’elle effectuera des descentes contrôlées pour environ 100 satellites V1 de Starlink actuellement en orbite. « Ces satellites sont manœuvrables et servent efficacement les utilisateurs, mais l’équipe Starlink a identifié un problème commun à cette petite population de satellites qui pourrait augmenter la probabilité de défaillance à l’avenir », détaille SpaceX.

L’opération de descente des appareils durera approximativement six mois et l’entreprise considère la manœuvre comme extrêmement sûre. Une bonne manière de rassurer aussi bien la population au sol que les entreprises qui opèrent dans l’espace. A priori, les connexions Internet des abonnés à Starlink ne devraient pas pâtir de cette maintenance.

L’entreprise fondée par Elon Musk n’en dit pas plus sur les défaillances qui l’oblige à prendre cette décision, malgré les sollicitations de différents médias américains. SpaceX désorbite régulièrement des satellites présentant des défauts, parfois car ils présentent un risque élevé de devenir non manœuvrables.

En mars 2023, SpaceX détruisait même plusieurs satellites mis en orbite seulement quelque temps plus tôt à cause de problèmes majeurs. Cela ne devrait pas déplaire à certains chercheurs. Une étude récente indiquait que les satellites du réseau Starlink déployés par SpaceX empêchaient les scientifiques d’étudier l’espace.

L’entreprise américaine prévoit toujours de déployer des milliers de satellites supplémentaires en orbite terrestre basse pour fournir un service internet encore plus performants à ses clients, en plus de ceux dédiés à son réseau mobile.

