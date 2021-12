Spider-Man 3 : MJ aurait dû être une super-héroïne

Si Marvel voulait donner des super-pouvoirs à MJ dans Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home), Zendaya n’était pas forcément très chaude.

Zendaya fait une révélation sur MJ – Crédit : Sony Pictures

Le grand amour de Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe,c’est MJ. Une lycéenne incarnée par Zendaya et un début de romance amorcée à la fin de Spider-Man : Far From Home. La camarade de classe de l’adolescent comprend rapidement qu’il est un super-héros et n’hésite pas à lui dire frontalement. Et alors que Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) devient le plus gros succès commercial de Sony Pictures, nouvelle révélation. Zendaya dévoile que son personnage se dirigeait vers une transformation en… super-héroïne.

Zendaya aime que MJ n’ait pas de pouvoirs

Zendaya apprécie sa place sans pouvoirs – Crédit : Sony Pictures

Spider-Man 3 aurait pu changer grandement le personnage de MJ. Marvel prévoyait que transformer l’adolescente en super-héroïne et cette information ne sort pas de nulle part. Zendaya elle-même partage cette révélation pendant une interview. Tandis que Tom Holland se remémore cette idée, la comédienne déclare : « Je laisse le côté super-héroïque ». Pour Zendaya, nul besoin que MJ soit dotée de pouvoirs. « Je suis en fait très heureuse avec cette écriture, le personnage qu’elle est » explique l’actrice.

Zendaya estime que des pouvoirs peuvent perturber le trio formé par l’adolescente, Peter Parker et Ned Leeds.

Je pense que ce qui est spécial dans ce que fait Jon Watts (ndlr : le réalisateur), c’est de créer une belle amitié et cet amour entre eux, une belle histoire. – Zendaya

La comédienne précise que MJ a un rôle central sans super-pouvoirs dans cette dynamique.

Spider-Man sauve le monde mais il a besoin d’aide. Il ne peut pas le faire seul, à la fin de la journée, c’est juste un jeune qui tente de comprendre. C’est là que Ned et MJ arrivent et tentent de comprendre. Ce sont tous des adolescents très intelligents, ne l’oublions pas. Ils mettent leurs cerveaux en commun, sont là les uns pour les autres. Ils se soutiennent. Je suis OK pour intégrer une équipe. – Zendaya

Rappelons que MJ n’est pas Mary-Jane dans le MCU mais… Michelle Jones !

