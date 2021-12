Spider-Man 3 est le plus rentable des films de l’histoire de Sony

Sony Pictures risque d’afficher le plus beau score de l’histoire de ses films avec Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home).

Personne ne s’étonne du succès de Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home). Pendant des mois, cette nouvelle étape du Marvel Cinematic Universe faisait largement parler. Entre les rumeurs du retour d’anciens personnages et des indices sur le multivers (déjà introduit par Loki sur Disney+), les fans étaient impatients. Et ça n’a pas loupé puisque les spectateurs répondent présents au cinéma malgré le contexte pandémique. Un succès tel que le long-métrage pourrait être le plus rentable de toute l’histoire de Sony, rien que ça. Rappelons qu’auparavant, l’entreprise nippone frappait déjà fort au box-office avec Venom, Spider-Man : Homecoming et Far From Home.

610 millions de dollars de bénéfice pour No Way Home

Selon un rapport, Sony Pictures va dépasser les 1,13 milliard de dollars de recettes mondiales de Spider-Man 3. On parle d’un bénéfice record de 610 millions de dollars ! Tenant compte des 200 millions de dollars pour la production et des 248 millions de dollars pour le marketing, Anthony D’Alessandro de Deadline se montre optimiste. Le rédacteur en chef du box-office combine également les recettes des foyers pour estimer une recette de 135 millions de dollars (streaming, Blu-Ray, etc).

A titre de comparaison, Homecoming et Far From Home affichent un bénéfice respectif de 200 millions et 339 millions de dollars ! Disney a remporté 500 millions de dollars avec Avengers : Endgame, 417,5 millions de dollars pour Les Derniers Jedi et 300 millions de dollars pour L’Ascension de Skywalker.

Malheureusement, un autre blockbuster de Noël ne profite pas de cet engouement…

Matrix 4 (Matrix Resurrections) peine à trouver son public

Pourtant salué par la presse et les spectateurs, Matrix 4 (Matrix Resurrections) ne convainc pas. Lancé une semaine après le film du Tisseur, le film de Lana Wachowski n’affiche que 69,8 millions de dollars d’exploitation mondiale depuis le 22 décembre. Il faut dire que le long-métrage est très piraté puisque disponible sur HBO Max au même moment. Le premier opus rapportait 27,8 millions de dollars au box-office américain en deux jours (31 mars au 2 avril 1999). Sur la même période, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions affichaient 42,5 millions et 48,5 millions de dollars.

