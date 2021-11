Spider-Man 3 : qui sont les méchants apparaissant sur le premier poster ?

Spider-Man 3 dévoile ses méchants dans un premier poster. Mais qui sont le Docteur Octopus, le Bouffon vert et Electro ? On résume rapidement la trajectoire de ces vilains dans les précédents films.

Les Sinister Six arrive dans le MCU – Crédit : Marvel Studios

Après un premier trailer salué, Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home) dévoile un premier poster. Poster confirmant la mise en place du multivers amorcé par Loki sur Disney+. Désormais, les Avengers doivent affronter Kang le Conquérant. Mais en attendant, Spider-Man va devoir gérer les Sinister Six venus des précédentes adaptations : les films de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man. Et comme toujours avec Disney, on entretient le mystère… En attendant d’enfin les découvrir en vidéo, retour sur les méchants du poster : le Bouffon vert, Electro et Docteur Octopus.

Le Bouffon vert (Spider-Man, 2002)

Le premier grand méchant au cinéma – Crédit : Columbia TriStar Films

Grand vilain du premier Spider-Man de Sam Raimi en 2002, le personnage incarné par Willem Dafoe marque énormément de spectateurs à sa sortie. Si les critiques sur son costume fusent avant la sortie, le réalisateur convainc finalement de sa lecture du méchant. Il faut dire que l’interprète de Norman Osborn cabotine énormément, respectant totalement la bouffonnerie du vilain. Peter Parker, considérant l’homme comme un père adoptif, n’a d’autre choix que de le tuer. Une mise à mort involontaire de la part du Tisseur alors que le Bouffon vert veut lui jouer un tour. Willem Dafoe reprend le costume plus de 20 ans après et on l’aperçoit sur le poster.

Pour la petite histoire, un autre costume avait été testé par Sam Raimi. Cette tenue renvoyait beaucoup plus aux comics.

Docteur Octopus (Spider-Man 2, 2004)

Un ennemi contrôlé par ses bras mécaniques – Crédit : Columbia TriStar Films

Considéré comme le meilleur film Spider-Man, le second film de Sam Raimi met en scène Otto Octavius. Le Docteur Octopus naît à la suite d’un accident malheureux pendant laquelle sa femme perd la vie. L’homme, incarné de nouveau par Alfred Molina dans Spider-Man 3, fusionne alors avec ses bras mécaniques. Désormais lié à sa machine, il se met alors à améliorer sa machine à la puissance dévastatrice. Spider-Man doit désormais affronter un ennemi dangereux. Tout le monde se souvient de la fameuse scène du métro aérien à New-York. Finalement, Otto Octavius apprend l’identité secrète de Peter Parker, reprend ses esprits et se sacrifie pour sauver la ville.

S’agissant d’un Docteur Octopus du multivers, cet arc ne semble pas compter dans le prochain film (comme pour le Bouffon vert).

Electro (The Amazing Spider-Man 2, 2014)

Un autre destin tragique – Crédit : Sony Pictures Releasing France

Une autre histoire tragique mais cette fois-ci, Electro ne vient pas des films de Sam Raimi. Le personnage apparaît dans The Amazing Spider-Man 2, joué par Jamie Foxx et de retour dans Spider-Man 3. Associable et timide, Max Dillon est un scientifique pensant être ami avec le super-héros. Lors d’un accident, l’homme est électrocuté par des anguilles modifiées et acquiert ses pouvoirs. Il peut désormais canaliser et utiliser de puissantes décharges électriques.

Lors d’une rencontre à Times Square entre Max Dillon et Spider-Man, Electro pète les plombs. Il est alors arrêté et jure de se venger du Tisseur. A la fin du film, l’ancien employé d’Oscorp est stoppé par le super-héros.

Les Sinister Six apparaissent sur le premier poster de Spider-Man 3

Sony dévoile le premier poster de Spider-Man 3 avec du beau monde. En plus des pinces du Docteur Octopus, apparu dans le trailer, on découvre le Bouffon vert au loin. Ce dernier a exactement le même design que dans le film de Sam Raimi. Marvel Studios semble avoir voulu garder ce costume emblématique. Electro n’apparaît pas directement, représenté par la foudre.

Spider-Man : No Way Home arrive au cinéma le 15 décembre 2021. Le film parfait pour les fêtes !

