Spider-Man : ce pouvoir trop dérangeant pour apparaître au cinéma

Le Spiderverse poursuit sa route au cinéma. Les fans découvrent Morbius, un long-métrage pour lequel Jared Leto profite d’un joli chèque. Mais tout le monde a Spider-Man : No Way Home en tête. La rencontre entre plusieurs Spidey dans le multivers avec le retour d’anciens antagonistes. Malgré une approche plus mature, le film reste familial et évite un ton trop tortueux. Car pour le MCU, mieux vaut être tous publics ! On ne peut pas adapter les éléments trop rudes des comics. Comme ce superpouvoir de Spider-Man trop dérangeant pour apparaître au cinéma.

Des mains adhésives pour arracher le visage de ses ennemis

Peter Parker n’a pas hésité à utiliser une capacité troublante détenue par Kaine Parker, l’un de ses clones. Le héros peut canaliser la chaleur de ses mains pour brûler une personne. Mais lorsqu’il meurt à la place du Spider-Man original, ce dernier compte se venger. Dans Amazing Spider-Man #637, Peter Parker souhaite se venger de la famille de Kraven pour leur attaque contre Kaine Parker (et les autres versions de Spider-Man).

Vêtu d’un costume noir typique de ses missions moralement douteuses, le super-héros attaque la femme du chasseur, Sash Kravinoff, en lui arrachant la chair du visage grâce à ses mains adhésives. Un dangereux point de basculement et la perte de l’âme héroïque du personnage. On vous laisse avec la planche en question, c’est gore !

Un pouvoir extrêmement gore – Crédit : Marvel Comics

Ces événements montrent que Peter Parker peut réveiller ses instincts de prédateur en tant qu’homme-araignée. Et donc utiliser ses pouvoirs d’une manière bien plus vicieuse qu’on pourrait le penser en utilisant l’adhésif naturel de ses mains. Fort heureusement, il reprend le bon chemin dans la suite du comics. Ses alliés arrivent à le résonner.

Face à l’approche familiale du MCU, on comprend aisément que Marvel Studios et Sony Pictures ne souhaitent pas forcément mettre en scène une telle brutalité sanguinolente.

