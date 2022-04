Morbius : combien a touché Jared Leto ?

À combien se monte le salaire de Jared Leto pour Morbius ? Et sa fortune personnelle ? On tente de répondre à ces questions !

Jared Leto dans Moribus – Crédit : Sony Pictures

Jared Leto enchaîne les rôles. Les spectateurs l’ont vu dans de gros films comme Suicide Squad, Zack Snyder’s Justice League ou encore Blade Runner 2049. Ou encore des œuvres considérées comme culte, Fight Club ou encore Requiem for a dream. Sans oublier que le comédien possède un groupe de musique populaire appelé Thirty Seconds to Mars. Alors que Jared Leto tient l’affiche de Morbius, dont les recettes au box-office seraient décevantes, combien a touché la star pour le long-métrage ? Et à combien s’élève sa fortune totale ? Réponse !

Jared Leto mène une carrière cinématographique et musicale

Voici la fortune supposée du comédien – Crédit : Sony Pictures

Jared Leto a une belle carrière. Âgé de 50 ans, le comédien enchaîne les rôles. Pour le moment, les spectateurs découvrent sa prestation dans Morbius, nouveau film du Spiderverse. En termes de cachet pour ce film, WGTC estime la somme à 7 millions de dollars au minimum comme Tom Hardy pour le premier Venom. Mais Jared Leto possède une plus grande longévité dans le métier et ce salaire peut être un peu plus élevé. Mais notons que le comédien a justement touché 7 millions de dollars pour incarner le Joker dans Suicide Squad !

Pour la fortune de Jared Leto, c’est une grosse somme peu étonnante. En plus du cinéma, l’homme possède une carrière musicale en tant que leader du groupe Thirty Seconds to Mars. Lors de tournées, les salles se remplissent et l’aura du comédien contribue beaucoup.

Mais passons au résultat final ! Selon les estimations Celebrity Net Worth, Jared Leto dispose de 90 millions de dollars sur son compte en banque ! On ne vous indique pas tout ce qu’il est possible de s’offrir avec une telle somme amassée pendant des décennies de carrière cinématographique et musicale.

Si Morbius 2 venait à voir le jour, on imagine que Jared Leto pourrait atteindre la barre symbolique des 100 millions de dollars ! Mais bien évidemment, on ne se base que sur des suppositions. Peut-être que le comédien possède plus, peut-être moins.

