Spider-Man No Way Home : la première minute du film à voir dans cette vidéo

Ce matin du 10 décembre, la première scène du nouveau film a été présentée. Elle confirme que l’histoire commencera après la scène post-générique de Spider-Man : Far from home. Dans cette dernière J Jonah Jameosn, du journal ‘ El Clarín’, révèle l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker, en plus de l’appeler l’ennemi numéro 1 du pays. Bien que d’autres clips se soient concentrés sur les méchants, cette fois, on nous présente MJ et Peter fuyant une foule qui accule le héros après l’annonce de la nouvelle.

Image extraite de Spider-Man No Way Home – Crédits : Marvel, SonyPictures

L’un des détails de ce clip qui a attiré l’attention est la connexion de Spider-Man: No Way Home avec la série Hawkeye. Tandis que les protagonistes tentent de s’échapper, vous pouvez voir l’une des affiches de la comédie musicale « Rogers », la même qui a été présentée dans le premier épisode de la fiction Marvel Studios et Disney Plus.

La première minute de Spider-Man No Way Home

Ainsi, et comme Tom Holland l’avançait il y a quelque temps, Spider-Man No Way Home démarre immédiatement après Spider-Man Far From Home

Spider-Man: No Way Home est susceptible d’être un énorme succès au box-office, malgré ses problèmes de fuites ces derniers mois. Le film qui sera l’un des plus longs du MCU jette le sorcier suprême de Bénédict Cumberbatch dans l’histoire en tant que mentor de Peter après la mort de Tony Stark.

Un casting hallucinant

En bref Spider-Man: No Way Home voit le retour de Tom Holland en tant titulaire du costume de l’homme-araignée, désormais rejoint par le docteur Strange le seul à aider Peter. Nous verrons également le retour des vétérans de Spider-Man J.K. Simmons (trilogie Spider-Man de Sam Raimi) en tant que J Jonah Jameson, Alfred Molina (Spider-Man 2) en tant que Doc Ock, Willem Dafoe (trilogie Spider-Man de Sam Raimi) en tant que Bouffon vert, Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man 2) en tant qu’Electro, Thomas Haden Church (Spider-Man 3) en tant que Sandman et Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man) en tant que Lézard.

Mercredi prochain, le 15 décembre, le film ‘Spider-Man: No Way Home’ sortira dans le monde entier.

Source : Gizmodo