Spider-Man : pourquoi Doctor Strange est le seul Avenger à aider Peter Parker dans No Way Home ?

Encore quelques semaines de patience avant de découvrir Spider-Man : No Way Home dans les salles obscures. Dans cette nouvelle aventure, Peter Parker verra son secret mis à mal, risquant que son identité ne soit dévoilée à la face du monde. Afin de se protéger, le héros pourra compter sur la magie de Strange. Mais tout ne se passera exactement comme prévu. En effet, les célèbres méchants de la franchise seront de retour, tentant une nouvelle fois d’exterminer le justicier masqué. Une question se pose : pourquoi Strange est-il le seul Avenger à venir en aide à Spider-Man ?

Spider-Man ne peut compter que sur Doctor Strange – Crédit : Sony Pictures

Car bien que les pouvoirs du Sorcier Suprême soient immenses, un coup de main supplémentaire n’aurait pas été superflu. Il y’a pourtant une raison à ce choix narratif.

Spider-Man No Way Home : Strange, seul allié de Spider-Man ?

La question est en effet logique. Il ne faut pas oublier que Parker est presque devenu un Avenger à part entière. En effet, il a joué un rôle important dans la lutte contre Thanos. Alors, il est forcément étonnant de ne pas voir davantage de ses « collègues » voler à son secours. Mais en réalité, le héros n’a que peu de liens avec les autres Avengers. Et de nombreuses figures sont également bien loin du monde de Parker.

Il ne faut pas oublier non plus que de nombreux autres membres sont de la « Team Cap » (Captain America). Parker n’a donc jamais eu l’occasion de se confronter à eux. A part de brefs échanges potentiels lors des funérailles d’Iron Man, on ne peut pas dire que Spider-Man soit un membre actif du groupe. Pas étonnant donc qu’il trouve en Strange son seul et unique allié. Toutes ces raisons semblent donc expliquer « logiquement » l’absence d’autres héros notables dans No Way Home.

Reste à savoir comment se soldera cette nouvelle aventure pour Parker. Il faudra encore s’armer de patience pour le savoir. D’autant plus que Tom Holland n’est pas certain de faire parti des prochains volets de la franchise. Affaire à suivre !

