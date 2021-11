Spotify ajoute enfin les paroles des chansons en temps réel

Après avoir ignoré ses utilisateurs pendant plusieurs années, Spotify a enfin ajouté l’une des fonctionnalités les plus attendues, si ce n’est la plus attendue. Le service de streaming musical a annoncé que les paroles des chansons en temps réel ont été ajoutées à la majorité de sa bibliothèque.

Spotify – Crédit : Omid Armin / Unsplash

Les paroles des chansons étaient déjà disponibles pour quelques chansons dans certains pays, mais la fonctionnalité est désormais déployée à grande échelle. Tous les utilisateurs de Spotify dans le monde entier ont accès aux paroles des chansons en temps réel, qu’ils utilisent gratuitement le service ou qu’ils soient abonnés.

La fonctionnalité Paroles de Spotify est disponible pour tous les comptes gratuits ou premiums

Spotify qui était en panne cette semaine a conclu un partenariat avec Musixmatch qui fournit les paroles des chansons. Les deux sociétés ont déjà collaboré dans le passé pour proposer des paroles aux utilisateurs en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique latine. Toutes les plateformes sont prises en charge par la nouvelle fonctionnalité : iOS, Android, macOS, Windows, etc.

Spotify a aussi précisé que les paroles seront affichées sur les téléviseurs avec son application PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Samsung, LG, Sky, Amazon Fire TV, Android TV, Roku et Comcast. La nouvelle fonctionnalité permet également aux utilisateurs de partager les paroles qu’ils souhaitent sur les réseaux ou d’autres plateformes.

Comment afficher les paroles sur Spotify ?

Si vous êtes sur smartphone, il vous suffit de glisser votre doigt du bas de l’écran vers le haut quand la chanson est affichée en plein écran. Vous verrez alors les paroles défiler. Sur PC, cliquez sur la nouvelle icône en forme de micro à droite de la barre de lecture en bas de l’application. Si vous écoutez Spotify sur une TV, ouvrez la chanson en cours de lecture et sélectionnez le bouton paroles à droite.

Enfin, Spotify est en train de déployer cette fonctionnalité. Si vous n’y avez pas encore accès, vérifiez à nouveau d’ici quelques heures. Comme le service de streaming musical l’a précisé, « cette nouvelle fonctionnalité Lyrics est un exemple de deux choses qui nous sont chères : créer la meilleure expérience d’écoute possible et écouter les commentaires de nos utilisateurs. Alors restez à l’écoute, car il y a plus à venir – cette chanson est toujours en cours d’écriture ».

Source : TechCrunch