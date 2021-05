DualSense : le retour haptique de la manette de la PS5 fonctionne avec Spotify

La nouvelle manette DualSense de la PS5 propose déjà d’excellentes fonctionnalités, mais elle nous réserve encore des surprises. Parmi toutes les nouveautés de la DualSense, les deux plus importantes sont incontestablement les gâchettes adaptatives et le retour haptique qui est généré par les effets sonores des jeux.

La DualSense – Crédit : Krzysztof Hepner / Unsplash

Nos confrères de The Verge ont rapporté que la DualSense est également compatible avec Spotify. Non seulement vous pouvez utiliser la manette sur PC, mais vous pouvez surtout ressentir votre musique dans votre manette grâce au retour haptique. D’ailleurs, un fan avait déjà réussi à recréer la musique de DOOM avec le retour haptique de la DualSense.

Ressentez vos chansons favorites dans Spotify grâce au retour haptique de la DualSense

Le retour haptique de la manette de la PS5 n’est pas uniquement dédié aux jeux vidéo. Il peut vous faire ressentir jusqu’aux gouttes de pluie dans les jeux, mais aussi les musiques dans Spotify. Certaines chansons fonctionnent mieux avec le retour haptique que d’autres. The Verge a d’ailleurs donné un exemple qui est particulièrement impressionnant avec le retour haptique. Il s’agit de Book of Slim de Gene Harris & The Three Sounds.

Pour y parvenir, il faut brancher la DualSense à un PC avec le câble USC-C. Ensuite, rendez-vous dans la rubrique « Matériel et Son » du panneau de configuration. Cliquez sur « Son » et sélectionnez la DualSense dans la fenêtre qui s’affiche. Rendez-vous dans les propriétés de la DualSense, puis dans l’onglet « Améliorations » et cochez la case « Speaker Fill ». Enfin, veuillez redémarrer Spotify afin que le retour haptique de la DualSense soit pris en compte dans l’application.

La compatibilité de la DualSense avec Spotify est un nouvel avantage qui s’ajoute à la liste déjà longue des points forts de la manette de la PS5. Celle-ci pourrait bien devenir la manette préférée des joueurs en général et pas que ceux sur PS5. En effet, Steam la prend en charge et vous pouvez jouer avec la DualSense sur vos iPad, iPhone et Mac.

Source : Screen Rant