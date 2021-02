Spotify dévoile un abonnement HiFi, pour un streaming musical sans perte

Spotify a annoncé aujourd’hui son intention de lancer un nouveau service d’abonnement haut de gamme, appelé Spotify HiFi, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités et mises à jour, notamment de nouvelles offres de contenu et des fonctionnalités pour les créateurs.

Spotify HiFi devrait fonctionner sur les smartphones et autres appareils équipés de l’application Spotify, ainsi que sur les haut-parleurs qui prennent en charge Spotify Connect.

Spotify HiFi – Crédit : Spotify

La société américaine veut introduire un nouveau niveau de qualité « HiFi » plus tard dans l’année, qui fournira un son « sans perte » de meilleure qualité. Selon Spotify, cette fonctionnalité offrira un son de qualité CD. Il permettra aux fans de mieux profiter de leurs morceaux préférés. En plus de profiter d’un son d’exception, les utilisateurs pourront bientôt écouter leurs musiques stockées sur des smartphone Android.

L’entreprise travaillerait actuellement avec certains des « plus grands fabricants de haut-parleurs au monde pour rendre Spotify HiFi accessible au plus grand nombre de fans possible grâce à Spotify Connect. ». Spotify affirme également que le streaming musical de haute qualité « est constamment l’une des nouvelles fonctionnalités les plus demandées. » par ses utilisateurs, il n’est donc pas étonnant de voir le géant de l’industrie s’y intéresser de près.

Spotify : bientôt une qualité audio sans perte

Plusieurs autres services de streaming musical comme Tidal et Amazon Music offrent une qualité audio sans perte depuis des années. Cependant, elle est proposée à un prix environ deux fois plus élevé que celui du service standard. Pour l’instant, on ne sait pas exactement combien il faudra débourser pour accéder à une telle qualité audio. Il ne serait pas inclus dans l’abonnement Premium, il s’agirait d’un abonnement supplémentaire. Spotify se dotera également bientôt de stories comme sur Instagram.

Si Spotify lance un tel service, nous devrions voir ses concurrents Apple Music et YouTube Music s’y mettre également. La différence de qualité se résume généralement à une statistique appelée débit binaire. Celui-ci mesure la quantité d’informations numériques contenues dans chaque seconde de musique. Plus il y a d’informations, meilleure est qualité sonore. Actuellement, Spotify offre une qualité audio maximale de 320 kbps, la HiFi devrait donc grandement améliorer cette valeur.

Enfin, la société a également déclaré que son service de streaming musical sera disponible sur 80 nouveaux marchés dans les prochains jours, dont certains d’Amérique Latine, d’Asie ou d’Afrique. Il s’agit de la plus vaste expansion de Spotify à ce jour. En conséquence, le service sera disponible dans plus de 180 pays.

Source : Spotify