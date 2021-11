Squid Game : une arnaque à la cryptomonnaie rapporte des millions à ses auteurs

Une arnaque pourtant évidente – Crédit : Netflix

Squid Game cartonne dans le monde entier. La nouvelle poule aux œufs d’or de Netflix, à la fin décryptée par son auteur, suscite toutes les convoitises. Même celle des amateurs de cryptomonnaie dont le marché explose avec la nouvelle devise à la mode, le Shiba Inu. Plusieurs arnaqueurs lançaient un actif numérique appelé SQUID la semaine dernière. Une crypto très suspecte : erreurs dans le livre blanc, impossibilité de retirer son argent. Et aujourd’hui, le scam se confirme avec plusieurs millions de dollars envolés dans la nature.

Une devise numériques aux nombreux signes inquiétants

Et là, c’est le drame… – Crédit : capture d’écran CoinMarketCap

L’arnaque semblait évidente, et pourtant… La cryptomonnaie SQUID basée (non officiellement) sur la série Netflix s’avère être une arnaque. Le prix de la devise vient de passer de 2861 dollars à 0 dollar sur CoinMarketCap, ce 1er novembre vers 5h40 (heure de l’Est). Les arnaqueurs n’ont pas tardé à échanger leurs coins contre de l’argent réel. On estime que le vol se chiffre à 2,1 millions de dollars : une somme immense en très peu de temps.

Pourtant, des sites comme Gizmodo pointaient du doigt des signaux inquiétants. Le livre blanc de SQUID comportait une orthographe douteuses et des formules étranges. Le canal Telegram n’autorisait pas les commentaires, pareil pour le compte Twitter. Sans oublier que personne ne pouvait revendre ses coins.

Et ce genre d’arnaque n’est pas nouveau. Plus tôt dans l’année, un scam à la cryptomonnaie utilisait le nom et les images de la série télévisée The Mandalorian sur Disney+.

Le plus inquiétant dans cette histoire reste que beaucoup de grands médias relayaient l’annonce du lancement de Squid. C’était le cas de la BBC, Business Insider, Yahoo News, Fortune et CNBC. Ces derniers titraient la hausse de 83000% de cette nouvelle devise numérique sans préciser la possible arnaque.

On ne le dira jamais assez : ne jetez pas votre argent dans la première cryptomonnaie venue. Surtout lorsque les signes inquiétants sont aussi nombreux. D’autres projets tiennent beaucoup plus la route et profitent d’une bonne réputation.

Source : Gizmodo