Squid Game : le créateur révèle pourquoi Gi-hun ne prend pas l’avion

Squid Game, c’est la plus populaire des séries Netflix ces dernières semaines. Jamais le service n’a connu pareil lancement avec un engouement énorme. Les spectateurs, par millions, se préparent déjà à adopter les costumes de la série pour Halloween. Et alors que le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyeok, se penche sur une seconde saison, nouvelle révélation. En interview pour THR, l’homme explique pourquoi Gi-hun ne monte pas dans l’avion. Selon lui, il ne s’agit pas d’apporter une vengeance pour la saison 2 mais plutôt de représenter le désir d’affronter le système que redevenir membre d’une société brutale.

Alors que Jung Ho-yeon confie la scène qui l’a fait pleurer, au tour de Hwang Dong-hyeok de partager avec les nombreux fans. Dans une société aussi compétitive que la Corée du Sud avec son énorme pression scolaire et professionnelle, le créateur de Squid Game voulait faire passer un message. Voilà pourquoi Gi-hun n’embarque pas dans l’avion à la fin de la série.

Il est vrai que la saison 1 se termine de façon ouverte, mais j’ai pensé que c’était une bonne conclusion pour l’histoire. La saison 1 se termine avec Gi-hun qui fait demi-tour pour ne pas aller aux USA. Et c’était, en réalité, ma façon de faire passer le message qu’il ne faut pas se laisser entraîner par le flux concurrentiel de la société. Il faut commencer à prendre du recul. Il y a la possibilité de faire demi-tour et de l’affronter. Donc ce n’est pas forcément Gi-hun qui revient en arrière pour se venger. On peut l’interpréter comme un contact visuel très direct avec ce qui se passe dans l’ensemble du tableau. J’ai donc pensé que c’est une bonne façon, simple mais ambiguë, de terminer l’histoire de Gi-hun.

– Hwang Dong-hyeok