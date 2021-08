Star Trek : Quentin Tarantino voulait des gangsters et voyages temporels

Crédit : Metropolitan Filmexport

Depuis plusieurs années, Star Trek est absent des salles obscures. De récentes rumeurs parlent d’un nouveau film, dont l’un avec Robert Downey Jr., alias Iron Man. Et pendant un temps, on parlait de Quentin Tarantino à la réalisation. Le cinéaste à qui l’on doit Pulp Fiction, Once Upon a Time… in Hollywood, Kill Bill… Un réalisateur oscarisé mais un projet malheureusement abandonné. Depuis, de nombreux éléments prévus pour être présents dans le long-métrage sont révélés. Aujourd’hui, Mark L. Smith dévoile que l’intrigue devait être centrée sur les voyages temporels. Sans oublier la présence de gangsters, si chers à Quentin Tarantino. Mark L. Smith n’est autre que le scénariste de ce film Star Trek abandonné.

Quentin Tarantino avait un programme chargé

Mark L. Smith était au scénario du film Star Trek de Quentin Tarantino, abandonné. L’homme révèle avoir reçu un coup de fil pour rejoindre le projet. Le scénariste a rencontré le réalisateur de Django Unchained, lisant une scène qu’il avait écrite. Mark L. Smith parle « d’une scène de gangsters géniale et cool, il la jouait en faisant des allers-retours ».

Je lui ai dit que j’étais vraiment frustré de ne pas l’avoir enregistré sur mon téléphone. Ça aurait été tellement précieux. C’était sensationnel… Puis nous avons commencé à travailler. Le soir, j’allais chez lui voir de vieux films de gangsters. – Mark L. Smith

Mark L. Smith confie que Quentin Tarantino calquait son Star Trek sur les films de gangsters qu’ils regardaient tous deux.

Nous étions là pendant des heures. Nous regardions des films de gangsters, nous nous moquions des mauvais dialogues, de ce qui pouvait s’intégrer dans ce que nous voulions faire. Kirk est dans ce film, nous l’avons, tous les personnages sont là. – Mark L. Smith

Le scénariste parle également de voyages temporels insufflés dans ce projet cinématographique. Et ces révélations confirment les précédentes fuites à propos de l’intrigue du film.

Des révélations parlant de l’équipe de l’Enterprise propulsée sur une planète où règne encore les années 20. On y trouvait des mafias de Chicago et une ambiance de films de gangsters. Quentin Tarantino lui-même parlait de « Pulp Fiction dans l’espace ».

Source : ComicBook