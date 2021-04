Star Wars : combien de temps Luke Skywalker s’est-il exilé avant Le Réveil de la Force ?

Luke Skywalker était exilé avant de revenir dans Le Réveil de la Force – Crédit : Lucasfilm

Star Wars est une saga majeure du Septième art, née dans l’esprit de George Lucas. Depuis, Disney a racheté Lucasfilm et mis en chantier plusieurs projets destinés à son services de SVOD, Disney+. Et les salles obscures ont eu droit à plusieurs films dont une trilogie avec Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker. Et c’est justement le premier qui nous intéresse aujourd’hui puisque Luke Skywalker, avant son retour, se sera exilé sur Ahch-To. Combien de temps s’est-il écoulé avant que Rey ne vienne interrompre son isolement ?

Luke Skywalker s’est sans doute isolé pendant six années

Rey a mis fin à l’isolement de Luke Skywalker – Crédit : Lucasfilm

Après la trahison de Kylo Ren, Luke Skywalker s’est exilé sur Ahch-To avant d’aider Rey, héroïne de la nouvelle trilogie. Mais que s’est-il passé ? Kylo Ren, détruisant le temple Jedi de Luke Skywalker, poussa ce dernier à un exil forcé. Héros majeur de la franchise, le personnage a formé énormément de disciples. Seuls Obi-Wan Kenobi et Yoda avaient pu reformer l’Ordre Jedi après sa destruction par Dark Sidious, Dark Vador et l’Ordre 66. Plus tard, Luke Skywalker a permis une autre renaissance. Sa trahison par Kylo Ren apparaît comme une histoire qui se répète.

La destruction du temple Jedi de Luke Skywalker a eu lieu en 28 ABY (après la bataille de Yavin). Il est donc fort probable que l’illustre Jedi se soit exilé pendant cette période, après que Ben Solo ait décidé de rejoindre le guide suprême Snoke et Dark Sidious. Le Réveil de la Force a lieu en 34 ABY : Luke Skywalker est vraisemblablement resté pendant six ans sur Ahch-To avant d’être trouvé par Rey.

L’histoire se répète également dans l’isolement de Luke Skywalker en tant que maître Jedi. Dans l’histoire de Star Wars, Yoda et Obi-Wan ont respectivement vécu en ermites sur Dagobah et Tatooine, 35 ans après l’Ordre 66. Les six années de Luke Skywalker semblent plus courtes mais témoignent de la répétition d’un mythe. Celle du Jedi usé, sans espoir avant la venue d’un nouveau héros, ici Rey, plus jeune, plein de combativité…

Source : ScreenRant