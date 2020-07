Star Wars : Dark Vador a toujours su comment détruire l’Étoile Noire

Les séries et films Star Wars sont tous connectés, et nous en apprennent toujours plus sur l’univers créé par George Lucas. Dans la saison 4 de La Guerre des Clones, on découvre notamment que Dark Vader a toujours su comment détruire l’Étoile Noire.

Anakin Skywalker savait depuis longtemps comment l’Étoile Noire pourrait être détruite, grâce à sa propre expérience passée. C’est ce que révèle subtilement l’épisode 9 de la saison 4 de la série La Guerre des Clones.

Crédit : Lucasfilm

Alors que les les soldats clones Fives, Hardcase, et Jesse préparent un plan pour attaquer un vaisseau séparatiste ennemi, Fives suggère d’employer une méthode expérimentée par Anakin Skywalker. Il évoque en effet la Bataille de Naboo, lors de laquelle le jeune Anakin avait réussi à faire tomber un vaisseau de la Fédération du Commerce en faisant exploser le réacteur de l’intérieur.

Dark Vador connaissait cette technique depuis longtemps

Cette opération avait été un succès, et la stratégie a donc inspiré les troopers. Une fois de plus, la technique a fait ses preuves, et ces derniers sont eux aussi parvenus à faire exploser le vaisseau. La bataille de Naboo se déroulant bien avant la construction même de l’Étoile Noire, ce détail prouve que Dark Vador savait déjà comment la station pouvait être détruite.

Mais c’est finalement son fils Luke Skywalker qui finit par accomplir cette tâche. Les Rebelles n’ayant pas connaissance de la tactique utilisée par Anakin lors de la Bataille de Naboo, ils ont exploité un défaut du vaisseau, dont on nous explique l’existence dans le film Rogue One. Galen Erso, qui a bâti la station, a en effet doté le vaisseau d’une faille technique, afin de se venger de l’Empire. L’Étoile de la Mort étant bien plus vaste qu’un simple vaisseau, on ne saura cependant jamais si l’explosion du réacteur par l’intérieur aurait suffi à faire tomber la station.

La saga Star Wars regorge de détails reliant les événements et le passé des personnages entre eux. En regardant toutes productions de la franchise, la quantité de références semble presque infinie. Avec encore plus de séries à venir bientôt sur la plateforme Disney+, de nouveaux mystères pourraient bientôt être levés sur les différentes intrigues de la saga. La prochaine saison de The Mandalorian devrait notamment avoir des liens avec les aventures d’Ahsoka Tano dans la Guerre des Clones. Son personnage sera d’ailleurs présent dans la saison 2 de la série, qui sera diffusée en octobre prochain sur Disney +.

Source : SCREEN RANT