Star Wars : Des objets rares de tournage dérobés par un cambrioleur

Un cambrioleur a pu braver la sécurité de Bad Robot – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est pas moins de neuf films principaux, des dérivés (Rogue One, Solo: A Star Wars Story), romans, comics, jeux vidéo… Sans oublier les séries, comme The Mandalorian qui a révélé le vrai nom de Baby Yoda. Si la franchise est ponctuée d’échecs, comme le Holiday Special de 1978 que l’interprète de C-3PO considère comme des funérailles, elle reste aimée par des millions de fans dans le monde. Et certains semblent beaucoup plus fans que les autres. Car comme le rapporte TMZ, un homme domicilié à Santa Monica a tout simplement dérobé des objets rares, de tournage, dans les locaux de Bad Robot. Il s’agit de la société de J.J. Abrams, qui a dirigé L’Ascension de Skywalker et Le Réveil de la Force, long-métrage évoqué dans The Mandalorian, et co-produit la nouvelle trilogie sous l’égide Disney.

Des objets rares volés directement chez Bad Robot

C’est hier matin qu’un homme, répondant au nom de Frank Hebert, a été appréhendé pour le vol d’objets rares utilisés pendant le tournage des films Star Wars chez Bad Robot. L’homme a été aperçu sur les images de sécurité en train de dérober ces derniers. On parle notamment d’un élément utilisé pour le casque de Dark Vador, celui des Stormtroopers et autres accessoires connus des spectateurs.

Difficile de savoir où Frank Hebert comptait écouler ces objets volés, puisque les fans demandent généralement un certificat d’authenticité. On imagine que l’homme ait pu vouloir les garder pour lui.

Car les objets collectors de Star Wars, notamment ceux des tournages, peuvent valoir énormément d’argent. Mais avoir accès à des acheteurs n’est jamais simple, surtout quand les biens ont été acquis illégalement. Ne pas se faire repérer aurait été compliqué.

En attendant d’en savoir plus sur ses motivations, Frank Hebert a été placé en garde à vue, accusé de cambriolage. Les objets volés à Bad Robot ont été retournés et, bonne nouvelle, n’ont pas été endommagés. Il semble que la société de J.J. Abrams doit renforcer un peu sa sécurité, étant donné qu’un homme, seul, a pu voler ces accessoires d’une immense rareté.

Quant à Star Wars, la série The Mandalorian est toujours disponible sur Disney+. Pour la prochaine trilogie, déjà évoquée par Disney, elle connaît un retard pour cause de pandémie.

Source : LRM Online