The Mandalorian : Ce clin d’œil au Réveil de la Force que vous avez peut-être manqué

The Mandalorian multiplie les références dans sa saison 2. Après C-3PO et le Dragon Krayt, au tour d’un personnage apparu dans Le Réveil de la Force, septième épisode de la dernière trilogie par Disney.

Scarpjaw Motito est déjà apparu dans Le Réveil de la Force – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian diffuse sa seconde saison depuis le 30 octobre et promet, à chaque nouvel épisode, d’explorer le lore Star Wars de la première trilogie. La série proposée en exclusivité sur Disney+ s’intéresse notamment à la race de Baby Yoda, encore mystérieuse, au Dark Saber et à l’emblématique Boba Fett, qui a survécu aux événements de l’épisode VI. Et en tant que grand fan de Star Wars, le showrunneur Jon Favreau n’hésite pas à multiplier les clins d’œil. C’était le cas avec l’apparition du Dragon Krayt, dont le squelette peut être aperçu par C-3PO dans Un Nouvel espoir. Et aujourd’hui, nouveau lien dans The Mandalorian et un personnage présent dans l’épisode « The Passenger », déjà apparu dans Le Réveil de la Force, l’épisode VII.

Un personnage mineur de Star Wars apparaît dans The Mandalorian

Scarpjaw Motito dans Le Réveil de la Force – Crédit : Lucasfilm

Certains spectateurs avisés ont découvert en regardant « The Passenger », dans lequel Baby Yoda gobe les œufs de la Dame Grenouille, un personnage mineur de Star Wars déjà apparu dans Le Réveil de la Force. La scène en question est celle où le chasseur de primes repousse des bandits, sans doute engagés par Boba Fett. On y voit Scarpjaw Motito, qui s’est donc illustré aux côtés du Mando avant de croiser le chemin de Rey, héroïne du Réveil de la Force. On peut imaginer qu’il s’agit uniquement d’un fan service, The Mandalorian étant un expert du genre. Certains spectateurs apprécient, d’autres n’adhèrent pas forcément à la démarche.

Comme expliqué précédemment, The Mandalorian n’hésite pas à invoquer des éléments du lore de Star Wars. Boba Fett, révélé dans le premier épisode de la saison 2, a déjà fait son apparition dans la trilogie originale. Ahsoka Tano dans des séries télévisées, et devrait bientôt arriver dans The Mandalorian. Sans oublier le Dark Saber, bien connu des fans…

Disney+, meilleure arme de Star Wars pour explorer son univers

Avec son service SVOD, Disney n’a plus l’obligation de passer par le grand écran pour explorer l’univers de Star Wars. Outre The Mandalorian, une série sur Obi-Wan Kenobi est bien dans les cartons. Ewan McGregor reprendra le rôle du Jedi, qu’il a incarné dans la prélogie.

Leslye Headland bosse également sur une série Star Wars pour Disney+. La cinéaste promet de s’intéresser à une période peu connue des fans et mettre en avant des personnages féminins.

