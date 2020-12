Le Holiday Special de Star Wars était comme des funérailles pour C-3PO

Le fameux épisode maudit de Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Star Wars est maîtrisé d’une main de maître par Disney, même si son emprise divise avec la trilogie débutée en 2016. L’entreprise a notamment lancé avec succès The Mandalorian, série disponible sur Disney+ qui a révélé, dans son dernier épisode, le véritable nom de Baby Yoda. Côté cinéma, Disney prépare une nouvelle trilogie Star Wars, malheureusement retardée pour cause de pandémie. Et alors que les fêtes approchent, Lucasfilm a également régalé les fans avec un Holiday Special sur le thème LEGO. L’occasion de rattraper l’horrible téléfilm de 1978 qui a traumatisé tous les fans, mais également l’interprète de C-3PO, Anthony Daniels.

Le Holiday Special ? De véritables funérailles, explique C-3PO

Le Holiday Special de Star Wars, diffusé en 1978, est une catastrophe. Un film renié par Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker, mais aussi par George Lucas lui-même, à la tête de la franchise. Le cinéaste expliquera notamment qu’il souhaitait détruire toutes les copies pirates de ce Holiday Special. Un épisode pour les fêtes ponctué de vannes peu drôles, moments gênants et ultra sexuels (étrange pour un programme.. familial !). Une véritable légende dans l’histoire de Star Wars que même Anthony Daniels, interprète de C-3PO, compare à des funérailles.

Ce machin devait être un jour joyeux, alors nous sommes dans un grand drapé noir, et c’était vraiment horrible. C’était comme assister à des funérailles, il faut aller sur YouTube pour voir cette horreur. Regardez les dix dernières minutes, et vous verrez pourquoi [le Holiday Special LEGO sur Disney+] contraste totalement et est amusant. Pauvre Mark, pauvre Carrie, pauvre Harrison… Vous pouviez le voir sur leur visage ! Ils grincent des dents et ça se voit, ils s’accrochent les uns aux autres. Je pense que les gens apprennent la leçon, et que nous sommes sur la bonne voie pour faire de bons Holiday Special.

– Anthony Daniels

Difficile de donner tort à Anthony Daniels. Le nouveau Holiday Special, diffusé sur Disney+, a été largement salué par les fans. L’épisode spécial pour les fêtes se déroule après L’Ascension de Skywalker et se suit Rey, accompagné de BB-8, pour en savoir plus sur la Force. Les amis de l’héroïne et du droïde préparent alors une fête à bord du Faucon Millenium. Beaucoup de personnages sont présents, tandis que C-3PO est une nouvelle fois doublé par Anthony Daniels. L’acteur a récemment confié vouloir continuer à jouer le robot jusqu’à sa mort et que quelqu’un prenne ensuite le relai.

