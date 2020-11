The Mandalorian : Révéler le véritable nom de Baby Yoda est une bonne chose

The Mandalorian a enfin levé le voile sur le vrai nom de Baby Yoda. Et il s’agit d’une excellente décision, explique le réalisateur et scénariste de l’épisode.

Et le vrai nom de Baby Yoda est… – Crédit : Lucasfilm

Baby Yoda : un nom que connaissent tous les fans de Star Wars, qui ont découvert l’adorable bambin dans The Mandalorian, diffusé sur Disney+. Un personnage si populaire qu’il aura accompagné les astronautes de SpaceX dans l’espace, et sera devenu l’écusson des techniciens de la série. Mais alors que Baby Yoda possède un fort taux de midi-chloriens, ce qui n’a pas plu à certains fans, quel est le véritable nom du bambin ? L’épisode de vendredi dernier a enfin répondu à la question, et voilà une bonne chose de faite !

Baby Yoda ne s’appelle pas Baby Yoda mais…

Ahsoka Tano nous apprend le vrai nom de Baby Yoda – Crédit : Lucasfilm

C’est vendredi dernier que les spectateurs ont découvert le véritable nom de Baby Yoda dans le dernier épisode de The Mandalorian : « La Jedi ». On y voit Ahsoka Tano, bien connue des fans car disciple d’un certain Anakin Skywalker et incarnée par Rosario Dawson. Alors que le Mando qualifie Baby Yoda de « gamin », la Jedi corrige le chasseur de primes en révélant son vrai nom : Grogu. Il s’agit donc de façon canon dans le lore de Star Wars de l’identité du personnage.

Au delà de cette révélation, Grogu ne peut toujours pas parler mais est capable de communiquer par l’esprit avec Ahsoka Tano. Si cette révélation peut paraître précipitée et surprenante, il s’agit en réalité du meilleur moment. Le réalisateur et scénariste Dave Filoni s’en explique chez Vanity Fair.

Son nom existe depuis un bon moment (…) Jon Favreau (ndlr : showrunneur et créateur de The Mandalorian) me l’a révélé au début de la première saison, et m’a fait réfléchir à la façon dont les fans pourraient apprendre ce nom. Cela m’a donné l’idée qu’Ahsoka, qui est une personnage au grand cœur, serait capable de se connecter avec Baby Yoda et que, sans mots, ils pourraient échanger des souvenirs et expériences. Avec ce lien, elle apprend son nom, puis le révèle au Mando et aux spectateurs.

– Dave Filoni

Selon Dave Filoni, il est logique qu’Ahsoka soit celle qui révèle le nom de Baby Yoda (ou plutôt Grogu). Elle était autrefois l’apprentie d’Anakin Skywalker aka Darko Vador. Grogu était présent au Temple Jedi de Coruscant lorsque l’Ordre 66 a été crée. L’homme ajoute donc qu’il « sentait que si une personne pouvait connaître ou saisir l’histoire de l’enfant, ce serait Ahsoka ».

Source : Comicbook