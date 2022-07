Star Wars : le X-Wing de Luke avait une autre couleur à l’origine

Le X-wing est un vaisseau emblématique de la franchise – Crédit : Star Wars.com

Parmi les vaisseaux les plus emblématiques de la saga Star Wars, on retrouve évidemment le X-Wing de Luke dont une maquette a été vendue dernièrement 2,3 millions d’euros. Anecdote intéressante, celui-ci aurait dû être affublé d’une autre couleur. Mais un problème technique a poussé l’équipe de George Lucas à opter finalement pour le rouge. Voici les dessous de ce changement.

C’est lors de la bataille de Yavin que le jeune Skywalker a pris place pour la première fois dans son X-Wing, intégrant l’Escadron Red. Cependant, dans le scénario original de Lucas, le vaisseau de Luke était affublé de marques bleues, son indicatif d’appel étant Blue Five (et non pas Red Five). Sauf qu’à l’époque, il fallait composer sans les effets spéciaux numériques. À la place, l’équipe avait donc dû mobiliser d’autres techniques.

Star Wars : le X-Wing de Luke devait être bleu

Les maquettes de vaisseaux étaient notamment filmées sur un écran bleu. Une fois que toutes les couches d’effets séparées étaient réunies, cela permettait d’obtenir des séquences de plusieurs vaisseaux volant dans l’espace. Si cette technique était totalement fonctionnelle à l’époque, la couleur bleue devait invariablement être supprimée de tous les vaisseaux pour ne pas qu’elle soit masquée par l’écran bleu.

C’est ainsi que l’Escadron Blue d’origine est devenu l’Escadron Red et que le X-Wing de Luke a été bariolé de marques rouges. À noter que l’Escadron Blue est finalement apparu plus tard dans d’autres films à l’instar de Rogue One. Il y mène une attaque sur la planète Scarif afin de briser le bouclier planétaire et fournir un soutien au sol. On retrouvera également l’escadron bien plus tard dans dans Le Réveil de la Force, Poe Dameron prenant le commandement du Blue Squadron lors de l’attaque de la base Starkiller.

Source : CBR