Le musée Smithsonian va exposer un chasseur Star Wars X-Wing grandeur nature

À partir de cette semaine, les visiteurs auront l’occasion de voir quelque chose d’assez inhabituel, puisqu’il s’agit d’un chasseur Star Wars X-Wing grandeur nature.

X-Wing – Crédit : Smithsonian

L’accessoire, qui était le vaisseau de Poe Dameron dans le film de 2019 Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, a une envergure de 11 mètres et est prêté à long terme par Lucasfilm, propriété de Disney. L’annonce de cette exposition intervient quelques jours après la fête annuelle de Star Wars, qui se tient chaque année le 4 mai (May the 4th be with you).

Conçu comme le chasseur agile que Luke Skywalker a utilisé pour détruire l’Étoile de la Mort dans le film original « Star Wars » de 1977, le X-Wing a été nommé pour la forme distinctive de ses ailes en position d’attaque, qui forment un X. Lorsque ce chasseur emblématique de l’Alliance rebelle et de la Nouvelle République n’est pas en position d’attaque, il peut mettre ses ailes à plat. En 2019, les fans de Star Wars avaient eu l’occasion d’apercevoir un X-Wing en LEGO sur une montagne dans les Alpes.

Quand sera exposé le X-Wing à Washington ?

Aucune date n’a pour l’instant été fixée pour que les fans de Star Wars puissent voir le véhicule de 11 mètres de long, mais le Smithsonian affirme que ce sera « fin » 2022. D’ici là, ce X-Wing particulier sera soumis à des travaux de « conservation », c’est-à-dire de nettoyage et de préparation, dans le hangar de restauration du centre Steven F. Udvar-Hazy de Chantilly, en Virginie.

À partir de la semaine prochaine, les visiteurs pourront donc aller voir gratuitement le vaisseau spatial en Virginie. Une fois qu’il sera envoyé au musée, il semble que celui-ci souhaite le suspendre au plafond, ce qui le rendra sans aucun doute encore plus impressionnant.

On ne sait pas exactement combien de temps le musée compte conserver le X-Wing ni sa valeur s’il souhaitait un jour en faire l’acquisition, mais un X-Wing utilisé lors du tournage de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir avait été vendu 160 000 dollars aux enchères en 2016.

Source : slashgear