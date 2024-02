The Acolyte : enfin une date de sortie pour la prometteuse série Star Wars

Cette année, une nouvelle série Star Wars va s’inviter sur Disney+. The Acolyte nous plongera à la fin de la Haute République et prendra la forme d’une enquête menée par un Jedi et son ancien padawan sur des forces sinistres. Le programme devrait être diffusé le 7 juin prochain.

Disney+ réserve un copieux programme à ses abonnés cette année. En marge des productions Marvel comme Echo et Agatha : Darkhold Diaries, la franchise Star Wars sera mise à l’honneur par l’entremise de deux nouvelles séries : Skeleton Crew et The Acolyte. C’est justement cette dernière qui fait la une aujourd’hui, sa date de sortie précise ayant enfin été dévoilée (officieusement).

Selon les informations de Collider, le programme serait diffusé à partir du 5 juin 2024. Comme à l’accoutumée, la diffusion devrait se faire au compte-gouttes sur un rythme hebdomadaire. Disney et Lucasfilm devraient logiquement communiquer sous peu. Pour le moment, The Acolyte ne s’est pas encore dévoilé dans du matériel promotionnel.

The Acolyte : la série Star Wars sera hantée par le côté obscur de la Force

Nous connaissons seulement les grandes lignes de l’intrigue de cette série qui se déroulera à la fin de la Haute République, bien avant les évènements de La Menace Fantôme. A cette époque, l’Empire de Palpatine n’existe pas encore et les Jedi sont légion, faisant régner l’ordre dans la galaxie. La série nous fera suivre l’enquête menée par un Maître Jedi et son ancien apprenti sur une série de crimes. Ils vont toutefois finir par comprendre que les puissances à l’œuvre s’avèrent bien plus sinistres que prévu.

The Acolyte prendra la forme d’un “thriller mystérieux”, selon les mots de Lucasfilm. Le synopsis mentionne notamment des pouvoirs émergeants du côté obscur, ce qui nous laisse penser qu’un (ou plusieurs) Sith seront de la partie. D’après l’actrice Dafne Kyne, il s’agira d’ailleurs du premier programme Star Wars à être raconté sous l’angle des adeptes du côté obscur.

“Il se déroulera 100 ans avant les films précédents et racontera la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi”, assure la comédienne dans les colonnes de TechRadar. Certains fans espèrent y voir Dark Plagueis, l’illustre Maître de Palpatine, connu pour sa manipulation poussée des midi-chloriens. La présence de ce personnage mythique serait en tout cas chronologiquement possible.