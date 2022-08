Star Wars : les midi-chloriens, qu’est-ce que c’est ?

Qui-Gon, Anakin et Obi-Wan © Lucasfilm

Dans la trilogie Star Wars originale, la Force était plutôt entourée de mystère. Et bien que ce soit toujours le cas, on en sait beaucoup plus qu’auparavant, surtout depuis l’introduction des midi-chloriens. Certains fans ont un dégoût pour le concept, croyant qu’il supprime la nature « mystique » de la Force. Cela n’a en revanche pas empêché le réalisateur George Lucas de mentionner à plusieurs reprises ces formes de vie mystérieuses. Cependant, les midi-chloriens ne sont jamais expliqués en détail, alors que sont-ils exactement ?

L’explication sur les midi-chloriens

Une idée fausse est que les midi-chloriens et la Force sont une seule et même chose. Pourquoi ? Parce que dans Star Wars : Un nouvel espoir, Obi-Wan dit : « La Force est ce qui donne son pouvoir à un Jedi, c’est un champ d’énergie créé par tous les êtres vivants ». Puis, dans Star Wars: La Menâce Fantôme, Qui-Gon explique que « les midi-chloriens sont une forme de vie microscopique qui réside dans toutes les cellules vivantes ». Une déclaration relativement proche de celle d’Obi-Wan, donc.

Pourtant, la Force et les midi-chloriens sont deux concepts distincts, mais qui communiquent entre eux. La Force est encore une énergie inconnue qui aurait sa volonté propre. A contrario, les midi-chloriens sont simplement une forme de vie qui permet à leurs hôtes de se connecter à cette énergie. Ils vivent dans les cellules de chaque être vivant, créant une relation symbiotique avec leurs hôtes et offrant le don de sensibilité à la Force. Cela signifie également que plus une personne a de midi-chloriens dans ses cellules, plus sa connexion à la Force est forte.

Dans le canon actuel de Star Wars, personne ne connaît le « nombre moyen » de midi-chloriens dont les êtres disposent. Sauf dans Legends, où il est expliqué qu’une personne normale en aurait environ 2 500 par cellule, là où les Jedi en auraient entre 7 000 et 15 000. Dans Star Wars: Shadow of the Sith, on apprend qu’Anakin Skywalker en aurait même 20 000 par cellule, Obi-Wan expliquant que même Yoda ne disposait pas d’autant de midi-chloriens.

Dans Star Wars: The Clone Wars, la voix fantomatique de Qui-Gon s’adresse à Yoda : il explique qu’à travers les midi-chloriens, il a appris que la Force est composée de deux parties, la Force Vivante et la Force Cosmique. Il y explique que toutes les formes de Force sont connectées et que les fantômes de Force sont capables de trouver un moyen pour communiquer avec les vivants grâce aux midi-chloriens.

Pour résumer en des termes plus simples, les midi-chloriens sont des formes de vie à travers lesquelles la Force peut communiquer. Ils résident dans tous les êtres vivants. Autrement dit, tous les êtres ont un lien avec la Force, mais plus il y a de midi-chloriens au sein des cellules d’une personne, plus il sera sensible à la Force.