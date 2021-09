Star Wars : pourquoi les Jedi meurent sur Mustafar ?

La planète Mustafar est connue des fans – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est une mythologie riche et transmédias. Un univers « boosté » par le rachat de Lucasfilm par Disney avec une nouvelle trilogie alors que la nouvelle est retardée pour cause de pandémie. Sans oublier les séries sur Disney+ avec The Mandalorian et The Bad Batch. Les fans attendent également le spin-off sur Obi-Wan Kenobi, déjà officiel. Pour l’occasion, Ewan McGregor reprend son rôle de maître Jedi. Sans oublier le retour de Hayden Christensen en Anakin Skywalker/Dark Vador. Pour rappel, les hommes se sont affrontés sur Mustafar. Une planète emblématique où les Jedi vont pour mourir. Mais pourquoi cette dernière a-t-elle cette sinistre réputation ?

Mustafar a un lien fort avec le Côté Obscur

Mustafar est une planète volcanique et sinistre avec une triste histoire. Après l’Ordre 66, Dark Vador et ses inquisiteurs se mettent à tuer des Jedi. Les survivants étaient « amenés pour être interrogés, torturés et tués », nous apprend Star Wars : Complete Location. Dans Star Wars : Rebels, Hera annonce à Ezra qu’il n’a « entendu ce nom qu’une fois » par Kanan. Ce dernier lui avait révélé que « Mustafar est l’endroit où les Jedi vont mourir ». Un avertissement inquiétant.

C’est aussi là-bas que se trouve le château de Dark Vador. Il faut dire que l’ambiance de Mustafar est très sombre avec son ciel gris, sa lave, etc. Mais sur la planète, les Sith amènent également les enfants sensibles à la Force pour les convertir au Côté Obscur. C’est notamment montré dans Star Wars : The Clone Wars. Le chasseur de prime Cad Bane livre de jeunes personnes dans l’installation secrète de Dark Vador.

La planète a une place dans les comics

Obi-Wan et Anakin se sont affrontés sur Mustafar – Crédit : Lucasfilm

Dans les comics, Mustafar a également un lien avec les Sith. Dark Vador #10 nous montre le célèbre personnage capturer Jocasta Nu, une Jedi. Cette dernière possède un cristal de données avec la liste d’enfants sensibles à la Force. Pour éviter toute concurrence future, le seigneur Sith détruit l’artefact. Dans Dark Vador #19, celui autrefois appelé Anakin Skywalker tue un autre Jedi, Eeth Koth, et envoie son nouveau-né à Mustafar.

Sans oublier que Dark Vador est « né » sur Mustafar. C’est là que Palpatine le baptiste « seigneur Vador ». Sans oublier que Anakin Skywalker a perdu contre Obi-Wan Kenobi sur cette planète, totalement défiguré et laissé pour mort. Métaphoriquement, le jeune homme est mort là-bas.

