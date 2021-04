Star Wars : Quelle a été la réaction de Kylo Ren en découvrant son lien avec Dark Vador ?

Crédit : Lucasfilm

Sous l’égide de Disney, Star Wars a eu droit à une nouvelle trilogie. Sans oublier qu’une nouvelle série de films est en chantier, retardée par la pandémie. Le service Disney+ a également mis à l’honneur la franchise créée par George Lucas avec The Mandalorian. Et alors qu’on apprenait récemment que Luke Skywalker est le meilleur de tous les Jedi, nouvelle révélation à propos d’un personnage lié à l’homme. Ben Solo, aka Kylo Ren dans la nouvelle trilogie, n’est autre que le petit fils de Dark Vador. Et A Family at War de Kristen Baver nous apprend quelle a été sa réaction en découvrant cet héritage très sombre.

Ben Solo s’est senti trompé par sa propre famille

Kylo Ren est retourné du bon côté de la Force – Crédit : Lucasfilm

La trilogie, composée du Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker divise énormément les fans. Beaucoup reprochent à Disney d’avoir pris peu de risques et livré histoire paresseuse, notamment l’arc de Ben Solo. Car Kylo Ren, grand méchant, n’est autre que le petit-fils de Dark Vador/Anakin Skywalker. Un vilain emblématique, passé du bon côté de la Force avant de mourir. Pourtant, Ben Solo aura décidé de suivre le côté obscur et l’œuvre A Family at War nous apprend sa réaction en découvrant son héritage.

La révélation était comme une trahison. Ben, qui a puisé chez Anakin Skywalker sa puissante réception à la Force et sa nature impétueuse, a été écrasé en réalisant que ses parents et son oncle (ndlr: Han Solo) connaissaient la vérité. Une vérité connue depuis des décennies qu’ils n’avaient pas jugé bon de partager avec lui. Le fait que sa famille ait caché une telle information semble justifier ses pulsions sombres et sa paranoïa entretenus pendant sa jeunesse.

Sans oublier que Leia avait gardé le secret par peur que son fils sombre du côté obscur comme Anakin Skywalker. Luke Skywalker a commis la même erreur et la famille de Ben Solo peut être considérée comme responsable de la situation, malgré sa rédemption à la fin de L’Ascension Skywalker, tuant alors Palpatine.

Ben Solo, avant d’être Kylo Ren, était simplement perdu. Le jeune homme a été manipulé pour servir Palpatine par l’intermédiaire de Snoke.

Finalement, Kylo Ren aura bien suivi son grand-père en retournant du bon côté de la Force.

