Star Wars : Luke Skywalker est le meilleur de tous les Jedi

Star Wars est un nom immense, d’abord au cinéma avant de devenir transmédia avec séries, jeux vidéo, romans, comics, etc. Depuis son rachat par Disney, Lucasfilm a bien changé aujourd’hui, cartonnant avec The Mandalorian sur Disney+. Sans oublier l’annonce de The Bad Batch, future série animée, en plus d’autres productions dans les cartons. Et alors qu’on sait à peu près combien de temps Luke Skywalker s’est exilé avant Le Réveil de la Force, nouveau focus sur ce personnage emblématique. Car l’homme est sans aucun doute le meilleur de tous les Jedi.

Luke Skywalker a su croire en la bonté de son père, contrairement aux autres Jedi

Luke Skywalker a hérité du grand pouvoir d’Anakin Skywalker/Dark Vador, son père. Si ce dernier a préféré prendre des décisions basées sur ses émotions, même néfastes, son enfant a préféré suivre la Force. Obi-Wan Kenobi et Yoda ont rapidement compris que Luke Skywalker serait la meilleure arme pour vaincre Dark Vador. L’Ascension de Skywalker nous apprend que Palpatine aurait pu contrôler l’esprit de son assassin si ce dernier l’avait tué dans un élan de rage. Heureusement, Dark Vador l’a tué par amour pour son vice, non par haine.

Et Lucasfilm a publié une biographie de la famille Skywalker par Kristin Baver appelée Skywalker: A Family At War. On y apprend pourquoi Luke Skywalker est le meilleur de tous les Jedi. L’ouvrage explique qu’en « aidant son père à retourner vers la lumière, avec un amour inconditionnel, Luke a atteint ce que Anakin, et tout l’Ordre Jedi dans sa guerre contre les clones, n’a jamais pu accomplir ». On apprend aussi qu’en « refusant de se battre, détruire, laisser sa colère l’envahir, il a pardonné au monstre pour faire place à l’homme ».

Le piège de Palpatine, qui souhaitait que Luke Skywalker et Anakin Skywalker s’affrontent à mort, est tombé à l’eau. En abaissant sa lame, le Jedi a fait ce que l’Ordre Jedi a été incapable de faire toutes ces années. Luke Skywalker a résisté à la tentation et s’est reposé sur la bonté de son père, enfouie. Si l’homme avait décidé de tuer Dark Vador, il aurait ensuite terrassé Palpatine, devenant son nouvel hôte.

Mais Luke Skywalker est le plus grand de tous les Jedi, devant Anakin, Rey, Obi-Wan et tous les autres. Palpatine pensait à tort que la foi de Luke dans les autres était sa faiblesse : elle était, en réalité, sa force.

