Star Wars : Rogue One a 4 ans, et il est encore considéré comme le meilleur depuis le rachat par Disney

Il y a déjà 4 ans que Star Wars : Rogue One est sorti dans les salles, pour le plus grand plaisir des fans. Peu attendu, en tout cas pas autant que la trilogie principale, ce film a surpris les fans par sa qualité et son histoire tragique.

Crédits : Lucasfilm/Disney

Rogue One : le Star Wars que personne n’attendait

Avec l’arrivée de de Rogue One, les fans ne s’attendaient pas à grand-chose. Avec des personnages jusqu’ici inconnus, le film n’a pas créé d’attentes particulières. Et pourtant, le film reste aujourd’hui le plus apprécié de la plupart des fans depuis le début de l’ère Disney. Malgré des premières critiques positives sans être dithyrambiques, le film a su se laisser apprécier au fil des années, et est devenu une référence de l’ère moderne de Star Wars.

Happy 4 years to the best Disney Star Wars movie. Sorry I don’t make the rules here. pic.twitter.com/crT7q1iXRh — Joe (@thisislijoe) December 16, 2020

Aujourd’hui, pour les 4 ans du film mettant en scène le très apprécié Cassian Andor, les fans rendent hommage au spin-off sur les réseaux sociaux. Nombre d’entre eux le proclament meilleur film Star Wars de l’ère Disney. D’autres sont plus crus en affirmant qu’il est le seul bon Star Wars de Disney. Chacun se fera son avis à ce sujet, mais force est de constater que Rogue One est majoritairement apprécié par les fans de la saga, aussi bien pour son scénario que pour ses visuels spectaculaires.

Star Wars : la nouvelle trilogie n’a pas convaincu

Le rachat de Star Wars par Disney avait créé beaucoup d’incertitude chez les adeptes de la saga. Beaucoup pensaient que les choses allaient mal tourner sans le créateur et chef d’orchestre. Les choses commençaient de façon très mitigée avec le premier épisode de la nouvelle trilogie en 2015. Celui-ci allait d’ailleurs à l’encontre du scénario imaginé par Lucas. Le Réveil de la Force a connu un accueil critique contrasté. Le succès commercial a été largement assuré, mais de nombreux fans craignaient le pire pour la suite de la saga.

Rogue One a fait énormément de bien à la nouvelle génération Star Wars, pour le plus grand plaisir des fans. Après une trilogie assez inégale qui n’a pas convaincu le public malgré son succès commercial, Disney doit maintenant assurer l’avenir. Le succès retentissant de The Mandalorian devrait aider la firme à redresser la barre dans un futur proche.

Source : Movieweb