Star Wars : Skywalker n’a jamais rencontré sa mère en vrai

Luke Skywalker n’a jamais rencontré sa mère en personne. Les personnages des trois trilogies Star Wars forment tous une grande famille, et pourtant, tous les acteurs des films n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer.

En 2017, le magazine Vanity Fair organisait pour la couverture d’un de ses numéros une réunion de tous les acteurs de la première et de la deuxième trilogie Star Wars. Pour l’occasion, les stars des anciens et nouveaux films posaient ensemble, aux côtés de Chewbacca, R2D2 ou encore C3-PO ainsi que du grand George Lucas. Et pourtant, tous n’étaient pas réellement présents lors de la séance photo.

Mark Hamill, l’interprète de Luke Skywalker dans la première trilogie, n’avait en effet pas pu se rendre dans les studios de Vanity Fair à la date prévue. Le magazine a donc dû organiser un shooting avec l’acteur seul, et intégrer sa photo à celle de la couverture à l’aide de Photoshop. Mais l’aspect le plus étonnant de cette anecdote est le fait que trois ans après cette réunion manquée, Hamill n’a toujours jamais croisé l’une des personnes les plus importantes de ce cliché.

Mark Hamill commente sa toute première audition pour le rôle de Luke Skywalker

Luke rencontrera-t-il enfin sa mère en 2020 ?

S’il a déjà eu l’occasion de côtoyer la plupart des membres des différents castings de Star Wars, l’interprète de Luke Skywalker n’a jamais eu la chance de rencontrer celle qui a incarné sa propre mère à l’écran. Jusqu’à aujourd’hui, Mark Hamill n’a ainsi jamais rencontré Natalie Portman en vrai. L’acteur compte toutefois bien réparer cette erreur cette année. Il a déclaré dans un message Twitter que rencontrer Portman était « très haut dans sa liste de choses à faire en 2020. ».

Mark Hamill devrait désormais avoir le temps de faire connaissance avec l’interprète de Padmé Amidala. Avec L’Ascension de Skywalker, l’arc de Luke Skywalker a pris fin et l’acteur a donc fait sa dernière apparition dans un film Star Wars. Cette semaine, Hamill a d’ailleurs publié une lettre émouvante pour remercier les fans de la saga.

Les prochains films Star Wars, prévus pour 2022, 2024 et 2026, introduiront de nouveaux personnages. En attendant, peut-être aura-t-on la chance de voir une photo réunissant les acteurs des trois trilogies.

