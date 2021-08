Star Wars : sur la piste du vrai nom de Dark Maul

Le vrai nom de Dark Maul, source de toutes les théories ? – Crédit : Lucasfilm

Star Wars poursuit son chemin, désormais sous la direction de Disney. Lucasfilm a déjà publié deux séries sur Disney+, The Mandalorian et The Bad Batch. Sans oublier la nouvelle trilogie alors que la suivante est en retard pour cause de pandémie. Mais la venue du géant du divertissement dans l’équation n’efface pas les précédentes productions. Beaucoup réhabilitent la prélogie de George Lucas. Une œuvre dévoilant les origines de Dark Vador et l’occasion de voir apparaître beaucoup de Seigneurs Sith. Parmi eux, Dark Maul. Un méchant ayant marqué bien des spectateurs lors de sa première apparition en 1999 dans La Menace fantôme. Mais quel est le réel nom du personnage ? Plusieurs théories se démarquent des autres.

Et si le nom de famille de Dark Maul était Opress ?

Un ennemi marquant pour bien des fans – Crédit : Lucasfilm

Les Seigneurs Sith possèdent tous le suffixe « Dark ». Palpatine s’appelle Dark Sidious, Anakin Skywalker s’appelle Dark Vador… Mais l’un d’eux n’a jamais révélé son véritable nom : Dark Maul. Un sinistre personnage à l’apparence effrayante, la peau rouge et marquée de tatouages noirs, des cornes… Très agile, celui se faisant désormais appeler Maul est mystérieux à propos de ses origines.

Apparu la première fois dans La menace fantôme, Dark Maul est depuis une pièce centrale de l’univers. Le fans l’ont revu dans The Clone Wars, Star Wars Rebels et Solo. En plus d’autres médias. Le personnage a été recueilli par Dark Sidious sur la planète Zabrak. Dans l’arc final de la saison 2 de Rebels, le Seigneur Sith dit à Ezra Bridger qu’il « a eu un vrai nom, il y a si longtemps, je ne m’en souviens plus, maintenant, on m’appelle Maul ».

Dans un récent fil Reddit, plusieurs internautes ont discuté à propos du véritable nom de Dark Maul. Beaucoup pensent que son nom est Opress, puisque son frère s’appelle Savage Opress, apparu dans The Clone Wars. Malgré tout, certains imaginent que la race à laquelle appartient le Seigneur Sith ne possède pas de nom de famille comme les humains. Et pour cause : l’autre frère de Savage, Feral, n’a jamais été appelé Opress. Palpatine ayant enlevé Dark Maul dès son plus jeune âge, il est possible que ce dernier n’ait jamais été nommé par ses parents.

Lucasfilm compte-t-il un jour dévoiler le nom de Dark Maul ? Difficile à savoir. Mais espérons, au fond de nous, que cet élément reste secret. Après tout, simplement surnommé Dark Maul, le personnage reflète ce qu’il est. Un Seigneur Sith d’une violence absolue, engagé pour le côté obscur de la Force.

