Star Wars : les Sith ne sont pas épargnés par la honte

Personne n’est à l’abri d’un moment gênant

Star Wars, c’est une franchise dont le succès ne cesse de croître avec le temps. Lucasfilms appartient désormais à Disney et le géant du divertissement a livré une nouvelle trilogie. La seconde est d’ailleurs en préparation, ralentie par la pandémie. Sans oublier les nombreuses séries entre The Bad Batch et The Mandalorian sur Disney+. Et l’univers de Star Wars est peuplé d’ennemis redoutables, dont beaucoup sont des Sith. Mais être du côté obscur de la Force ne met pas à l’abri de moments gênants. Ces méchants redoutables, effrayants et sérieux ont eu droit à une bonne dose de malaise. Retour sur ces scènes dont le niveau de gêne atteint des sommets !

Le Comte Dooku dans L’Attaque des clones

On a vu fuite plus glorieuse – Crédit : Lucasfilm

Le comte Dooku est un seigneur Sith majeur, joué par le regretté Christopher Lee. Si l’homme a été décapité sans gloire par Anakin Skywalker dans La revanche des Sith, sa plus grosse honte a eu lieu avant. Dans L’Attaque des clones, l’homme s’enfuit de l’arène de Geonosian sur un speeder bike. Une scène peu digne d’un tel méchant.

Général Grievous dans La revanche des Sith

Grievous repart la queue entre les jambes – Crédit : Lucasfilm

Même un ennemi effrayant comme Général Grievous, collectionnant les sabres laser des Jedi vaincus, peut se taper la honte. Dans La revanche des Sith, le cyborg est rapidement battu par les Jedi. Le méchant tente alors de se faire la malle en se transformant en araignée. Manifestement embarrassé, Général Grievous est bien plus redoutable dans les comics Star Wars.

Dark Vador dans Un nouvel espoir

Dark Vador a été lessivé par Han Solo – Crédit : Lucasfilm

Les moments embarrassants n’ont pas épargné Dark Vador. On pense à Un nouvel espoir. Excellent pilote, le seigneur Sith est sur le point d’abattre le vaisseau de son fils. Mais Han Solo arrive à bord du Faucon Millenium et envoie Dark Vador dans l’espace. Celui qui fut Anakin Skywalker assiste à la destruction de l’Étoile de la mort.

Snoke dans Les Derniers Jedi

Une mort peu glorieuse pour Snoke – Crédit : Lucasfilm

Beaucoup de fans pensaient que Snoke était le grand méchant de la nouvelle trilogie. Le personnage, puissant, a tué plusieurs utilisateurs de la Force. Mais dans Les Derniers Jedi, ce dernier est élminé par son disciple, Kylo Ren. Ben Solo s’est retourné contre lui et l’a empalé. Snoke était bien trop sûr de lui. Une grande humiliation.

Palpatine dans plusieurs films

Palpatine a parfois du mal avec son pouvoir – Crédit : Lucasfilm

C’est une longue « carrière » qu’a eu Palpatine. Le maître de Dark Vador a détruit la République, fait disparaître les Jedi, est devenu la plus grande puissance de la galaxie. Mais l’homme a bien du mal à utiliser son pouvoir d’électrocution, retourné contre lui à plusieurs reprises. Lorsqu’il s’en prend à Mace Windu, quand Dark Vador sauve Luke Skywalker et lorsque Rey redirige sa capacité contre lui.

Le général Armitage Hux dans Les Derniers Jedi

Snoke a humilié le général Hux – Crédit : Lucasfilm

Difficile de passer à côté, tant le général Armitage Hux est humilié dans la nouvelle trilogie. L’homme obéit à Snoke, à Kylo Ren, mais entretient l’idée d’une trahison. Mais la plus grande humiliation a lieu dans Les Derniers Jedi. Le général Armitage Hux est traîné au sol par la Force qu’utilise Snoke. Une punition pour avoir perdu un vaisseau.

Orson Krennic dans Rogue One

Un requin remis à sa place par Dark Vador – Crédit : Lucasfilm

Orson Krennic est un vrai stéréotype. Celui du méchant bureaucratique, arrogant, appréciant le pouvoir. Dans Rogue One, l’homme est convoqué par Dark Vador dans son château de Mustafar. Orson Krennic arrive, tremblant et transpirant à grosses gouttes devant le seigneur Sith. Il demande alors à Dark Vador sa recommandation auprès de l’Empereur. Mais ce dernier refuse, lui ordonnant de ne pas se laisser dépasser par ses ambitions.

Source : CBR