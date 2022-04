Star Wars : Tales of the Jedi, la nouvelle série d’animation

Le programme mis en ligne de Star Wars Celebration a révélé involontairement une nouvelle série animée sur le thème des Jedi. Et comme l’a noté le site Gizmodo, cette série animée est intitulée Tales of the Jedi. Cette liste d’horaires a depuis été supprimée du site. Oups…

Couverture du Comic Tales of the Jedi – Crédits : Dark Horse Comics

L’événement mettra en vedette l’animatrice et auteure de Star Wars Amy Ratcliffe en conversation avec le producteur exécutif de Lucasfilm Dave Filoni le samedi 28 mai.

Le programme de Star Wars Celebration mis en ligne par erreur

Tales of the Jedi

Live sur la scène de la célébration ; retransmis sur les scènes Galaxy et Twin Suns

Présentation de Tales of the Jedi, des court-métrage animés anthologiques. Animé par Amy Ratcliffe avec l’invité spécial Dave Filoni.

Samedi 28 mai – 16 h 00 – 17 h 00

À lire aussi > Le prochain film Star Wars serait annoncé le 26 mai

Que savons nous ?

Nous savons maintenant que le vétéran de l’animation de Star Wars, Dave Filoni, a été choisi pour la présentation, ce qui suggère qu’il joue un rôle actif dans la série. Nous pourrions également en déduire que la série sera produite par Lucasfilm Animation pour Disney+.

Au-delà de cela, soyons honnêtes, on ne sait rien de la série à part son nom. On ne sait ni à quelle période de la saga la série prendra lieu, ni même quels personnages seront impliqués. Car « Jedi » est un concept assez large. L’histoire pourrait avoir lieu n’importe où dans la chronologie de Star Wars. Cela pourrait avoir lieu dans l’Ancienne République, la Haute République, l’ère de la Guerre des Clones ou même après L’Ascension de Skywalker.

À lire aussi > Un nouveau jeu Star Wars officialisé, ce que l’on sait

Le temps nous dira exactement ce que sont exactement ces nouvelles histoires. Et pour l’instant, nous devons attendre sagement l’événement Star Wars Celebration pour en savoir plus. À moins que d’autres fuites ne montrent le bout de leur nez d’ici là. Dans ce cas, faites nous confiance, Tom’s Guide garde l’œil ouvert pour vous.

À lire aussi > Star Wars : qui connaissait le nom du père de Luke Skywalker ?

Source : Gizmodo