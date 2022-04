Star Wars : ils savaient que Dark Vador est le père de Luke Skywalker

Ces personnages connaissaient la vérité ! – Crédit : Lucasfilm

C’est l’un des plus grands secrets de la galaxie. Dark Vador, célèbre méchant de Star Wars, n’est autre que le père de Luke Skywalker, héros de la trilogie principale. Dans L’Empire contre-attaque, le jeune héros apprend cette terrible vérité. Les événements précédents seront montrés dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ dont le premier trailer est disponible. Mais avant que le personnage découvre la terrible vérité, d’autres étaient parfaitement au courant. Place au classement de ceux qui savaient parfaitement que Dark Vador est le père du Jedi !

À lire > Star Wars : pourquoi les Jedi meurent sur Mustafar ?

Yoda

Yoda n’a rien dit à Luke Skywalker – Crédit : Lucasfilm

L’illustre Yoda pense que la chute d’Anakin Skywalker vers le côté obscur le rend irrécupérable. Pour lui, sa seule identité est désormais Dark Vador. Selon le maître Jedi, Luke Skywalker n’était pas prêt à assumer le fardeau de sa filiation. Star Wars lui donnera tort puisque le héros arrive même à sauver son père après la terrible découverte.

R2-D2

Un droïde bien renseigné ! – Crédit : Lucasfilm

Le cas R2-D2 semble plus épineux. Le droïde accompagne Anakin Skywalker à l’époque de la Guerre des clones et semble ignorer qu’il est Dark Vador dans les films. Mais divers autres médias comme le roman Dark Nest III : The Swarm War en 2005 prouve qu’il connaissait la vérité. R2-D2 était présent lorsque son ancien camarade Anakin Skywalker bascule du côté obscur et étrange Padmé.

Owen et Beru Lars

Owen et Beru Lars dans la prélogie – Crédit : Lucasfilm

Les personnages de Owen et Beru Lars vivent dans une ferme à Tatooine. Les parents adoptifs de Luke Skywalker ne semblent pas savoir qu’Anakin Skywalker est Dark Vador dans les films. Mais dans From a Certain Point of View, un livre canon, on apprend qu’ils connaissent la vérité à propos de l’identité du Sith. On imagine que Owen et Beru l’ont appris par Obi-Wan Kenobi !

Palpatine

Palpatine n’était pas forcément au courant dès le début ! – Crédit : Lucasfilm

Dans le canon, Palpatine apprend que Dark Vador a eu un fils, Luke Skywalker, dans le livre From a Certain Point of View évoqué précédemment. Ce récit se déroulant avant L’Empire contre-attaque, ce qui veut dire que l’Empereur n’a appris la vérité qu’un peu avant le Jedi lui-même.

Source : ScreenRant