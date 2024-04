Steam : attention la politique de remboursement d’un jeu se durcit, Valve serre la vis

Steam

Depuis huit ans, Steam choyait les joueurs avec une politique de remboursement ultra-flexible : on pouvait se faire rembourser n’importe quel jeu acheté, sans justification, dans un délai de 14 jours et si on y avait joué moins de deux heures.

L’arrivée des programmes d’accès anticipés a cependant introduit une zone d’ombre. Certains malins profitaient de ces accès pour jouer un maximum avant la sortie officielle, puis demandaient un remboursement. C’est du passé, car Valve resserre les boulons de sa politique de remboursement.

Steam : fin des remboursements faciles pour les jeux en accès anticipé ?

Désormais, le temps de jeu en « Accès anticipé » et et en « Accès en avant-première » comptera dans la limite des deux heures autorisées pour le remboursement. Concrètement, cela signifie deux choses :

Pour les précommandes classiques (pas d’accès anticipé) , la période de rétractation de 14 jours et la limite des deux heures s’appliquent à partir de la date de sortie officielle du jeu. C’est le fonctionnement inchangé.

Pour les jeux en accès anticipé ou en accès en avant-première, tout le temps de jeu cumulé comptera dans la limite des deux heures. Si vous dépassez ce quota avant la sortie officielle, vous ne pourrez plus demander de remboursement.

Ce changement vise à endiguer un abus flagrant du système. Auparavant, on pouvait jouer une vingtaine d’heures en accès anticipé, se faire une idée précise du gameplay et des graphismes, puis demander un remboursement complet avant la sortie. Autant dire qu’on jouait gratuitement à un jeu encore en développement.

La nouvelle politique protège les développeurs qui proposent des accès anticipés pour tester leur jeu et récolter des retours constructifs des joueurs passionnés, et non pas pour offrir une version d’essai gratuite et sans engagement. C’est un point crucial, car l’accès anticipé permet aux studios de financement et d’améliorer leur création en fonction des commentaires de la communauté.

Attention, il existe une exception : les phases de bêta-test ne comptent pas dans le calcul des deux heures. En effet, un bêta-test a pour objectif de trouver des bugs et d’améliorer le jeu avant sa sortie, et non pas d’offrir un accès anticipé au contenu final.

Au fond, cette mise à jour de la politique de remboursement de Steam vise un double objectif : limiter les abus et protéger les développeurs qui misent sur les programmes d’accès anticipé. Pour les joueurs, cela signifie qu’il faudra être plus vigilant avant de se lancer dans un accès anticipé. Assurez-vous d’être vraiment intéressé par le jeu avant de dépasser la limite des deux heures, car il ne sera plus possible de faire marche arrière et de récupérer votre argent.