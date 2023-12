Steam : attention, le support de Windows 7 et 8 s’arrête dans quelques jours

Le support de Windows 7 et 8 s’arrête sur Steam © Tom’s Guide

Si vous êtes encore sous Windows 7, 8 ou 8.1, vous avez tout intérêt à mettre à jour votre système d’exploitation si vous voulez continuer à profiter de Steam, la plateforme de jeux en ligne de Valve. En effet, la société avait annoncé qu’elle cessera de prendre en charge ces trois versions de Windows à partir du 1er janvier 2024.

Steam abandonne le support de Windows 7, 8 et 8.1 en 2024

Steam est l’une des plateformes de jeux les plus populaires au monde, avec plus de 120 millions de joueurs actifs par mois. Elle permet d’acheter, de télécharger, de jouer et de partager des jeux sur PC, mais aussi sur d’autres appareils comme les smartphones, les tablettes ou les consoles.

Or, pour fonctionner correctement, Steam a besoin de certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les anciennes versions de Windows. C’est le cas notamment du navigateur Chrome intégré, qui sert à afficher le magasin, la bibliothèque, le chat ou le navigateur web de Steam. Valve explique que ce navigateur ne fonctionne pas sur Windows 7, 8 ou 8.1, et que les nouvelles versions de Steam nécessiteront des mises à jour qui ne sont présentes que sous Windows 10 et versions ultérieures.

À lire : Windows 11 en baisse sur Steam, Windows 10 en hausse : les joueurs ne sont pas convaincus

C’est pourquoi Valve a décidé de mettre fin au support de Windows 7, 8 et 8.1 pour Steam à partir du 1er janvier 2024. À partir de cette date, les installations Steam existantes sur ces systèmes d’exploitation ne recevront plus aucune mise à jour, y compris les mises à jour de sécurité. Valve conseille donc de mettre à jour vers une version plus récente de Windows, afin d’assurer le fonctionnement continu de Steam et des jeux achetés via la plateforme.

Valve précise toutefois que le client Steam et les jeux pourraient continuer à fonctionner pendant un certain temps sans mises à jour après le 1er janvier 2024, mais qu’il ne peut pas rien garantir après cette date. Il ajoute aussi que le support Steam ne pourra pas offrir de support technique à celles et ceux qui resteront sur les anciennes versions de Windows.