Steam Deck : à 679 euros, peut-on trouver un PC Gamer aussi bon ?

Si le Steam Deck de Valve est comparé à la Switch (OLED ou non) de Nintendo depuis son annonce, les deux consoles portables ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. D’un côté nous avons une console de jeux familiale, de l’autre un appareil mobile plutôt destiné aux joueurs solo qui désirent pouvoir accéder de n’importe où à leur bibliothèque de jeux Steam, d’où la puissance de calcul supérieure nécessaire.

Avec son processeur quad-core Zen 2 (avec SMT) cadencé entre 2,4 GHz et 3,5 GHz et sa partie graphique intégrée base sur une architecture RDNA 2, le Steam Deck se rapproche en effet plutôt d’une « demi Xbox Series S » que d’une Switch. Il est donc tentant de savoir s’il est possible de monter une configuration PC similaire à un tarif équivalent, surtout si vous comptez utiliser la station d’accueil annoncée afin de jouer sur un écran classique. La version affichée à 679 euros comprend 512 Go d’espace de stockage de type NVMe, voyons s’il est possible d’obtenir un PC équivalent.

Aucun équivalent sur le marché

En partant sur une carte mère équipée d’un chipset A520 (65 euros environ), un processeur Ryzen 3 3100 d’AMD (architecture Zen 2, quad-core avec SMT, 180 euros) et 16 Go de mémoire DDR4-3200 (80 euros), on arrive déjà à près de 325 euros. Ajoutez à cela un SSD NVMe de 512 Go (70 euros), une carte graphique équivalente (par exemple une RX 550, pourvu que vous en trouviez une de disponible), et on atteint 510 euros. Comptez au minimum une quarantaine d’euros pour une alimentation convenable et autant pour un boitier de base, et vous êtes déjà quasiment au tarif du Steam Deck, alors qu’il faut encore ajouter un écran, un clavier, une souris et pourquoi pas une manette…

Partir sur un APU équivalent permet théoriquement de faire diminuer la facture, mais la difficulté reste justement de trouver un modèle aux caractéristiques les plus proches possible. Valve ayant travaillé avec AMD pour concevoir un APU spécifique pour sa console portable, il est impossible de trouver sur le marché un Ryzen quad-core avec SMT alliant une architecture Zen 2 et un GPU RDNA 2 avec 8 CU. L’unique solution reste alors de se rabattre sur un Ryzen 5 3400G à 220 euros, mais ce dernier est basé sur une architecture Zen+ et intègre une partie graphique Vega 11, plus ancienne. Le Ryzen 5 5600G et son architecture Zen 3 ne devrait quant à lui faire son apparition qu’en aout prochain, à un tarif supérieur.

Si le Steam Deck est à première vue affiché à un tarif plutôt élevé, force est de constater que les composants intégrés justifient au moins en partie son prix. reste à espérer que le constructeur parviendra à régler les problèmes de compatibilité avec certains jeux d’ici le lancement de sa console portable.