Cette console portable tourne sous Steam OS mais ce n’est pas le Steam Deck

Le Steam Deck n’est plus la seule console portable à tourner sous le Steam OS. Le constructeur d’ordinateurs portable AYA annonce la Neo NEXT Lite, un nouvel ordinateur de poche dédié au jeu vidéo qui utilise également le système d’exploitation de Valve.

© AYA

Le Steam Deck n’est plus la seule console portable à utiliser le Steam OS. Une autre entreprise a décidé d’opter pour le système d’exploitation de Valve pour animer son appareil de jeu mobile. Quelques jours seulement après la présentation de la Claw, la console portable de MSI, le constructeur d’ordinateurs AYANEO annonce la sortie de l’AYA Neo NEXT Lite, qui utilise le Steam OS.

L’AYA Neo NEXT Lite, une console portable encore mystérieuse

Nous ne savons pas grand chose sur cette nouvelle console portable, à l’exception des quelques informations publiées par AYANEO sur son site web. Le constructeur indique que l’appareil intègrera un écran de 7 pouces en 800p similaire au Steam Deck. Est également prévue une batterie de 47Wh, des sticks analogiques à effet Hall, et du retour haptique.

L’examen des images promotionnelles de l’AYA Neo NEXT Lite montre également que cet ordinateur de jeu ultra-mobile disposera de deux ports USB-C et d’un port jack 3,5 mm. Aucun signe en revanche des trackpads signature du Steam Deck.

Pourquoi AYANEO a opté pour le Steam OS de Valve ?

Pour AYANEO, l’utilisation du Steam OS plutôt que de Windows présente l’avantage d’une expérience utilisateur davantage pensée pour les consoles portable. Steam OS, une version spéciale de Linux, offre une interface adaptée aux commandes d’une console, alors que Windows peut se montrer fastidieux avec un écran tactile.

Pour l’entreprise, l’intérêt pourrait également être économique. En effet, les équipementiers doivent payer une licence pour utiliser Windows sur leurs produits, ce qui en augmente le coût. Il est possible que Valve casse les prix avec son Steam OS, permettant de gratter quelques euros sur le prix affiché de l’appareil.

En revanche, Windows offre une plus grande ludothèque, un accès à d’autres boutiques que Steam et une prise en charge plus large des logiciels anti-triche utilisés dans les jeux multijoueurs. Un pour et le contre qu’AYANEO a jugé en faveur de Valve.

Le Steam Deck n’était pas la première console portable à être en réalité un PC mais c’était la première à utiliser un autre système d’exploitation que Windows. Pour sa console, Valve a mis au point Steam OS, une déclinaison de Linux dédiée au jeu vidéo. Les autres consoles qui ont suivi dans les pas du Steam Deck ont opté pour Windows 11 : ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go… C’est peut-être aussi pour cela qu’elles affichent des tarifs beaucoup plus élevés.