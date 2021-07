Steam Deck : site planté, compte trop récent, bugs, la précommande vire au cauchemar

Site planté, trop de tentatives effectuées, pas assez d’ancienneté, les causes des déconvenues sont multiples. Le Steam Deck n’est pas difficile à précommander, mais plutôt impossible ce soir tout du moins.

L’annonce de la console portable de Valve et survenue sans prévenir. Certes, des bruits de couloirs circulaient depuis quelques mois, mais rien de concret ne pouvait avertir de son annonce imminente. D’autant plus que son lancement n’est pas si éloigné. Valve déclare que les premières précommandes seront envoyées en décembre 2021, soit dans quelques mois.

Le goulot d’étranglement des précommandes

Malgré un tarif assez élevé, les potentiels acheteurs se bousculent pour acquérir la console qui permettra de jouer en nomade aux jeux de sa ludothèque Steam. Comptez 419 € pour le modèle de base avec ses 64 Go de stockage (soit un ou deux jeux AAA), 549 € pour 256 Go et 679 € pour 512 Go. Des tarifs éloignés de la Switch de Nintendo, console à laquelle certains la comparent à tort puisqu’aucune des deux ne vise pas le même public.

Précommande impossible du Steam Deck – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Ce 16 juillet à 19h, nous étions sur notre application Steam pour payer les 4 € réclamés pour réserver un exemplaire. Une petite somme pour bloquer les scammeur qui voudraient répéter les culbutes financières douteuses opérées sur les PS5 ces derniers mois. Au bout d’une demi-heure de rafraîchissement et de pages plantées, nous avons lâché l’affaire, pour le moment. Steam a fini par nous indiquer que « il semblerait que vous ayez tenté de faire de nombreux achats durant les dernières heures. Veuillez patienter avant d’essayer à nouveau ».

Des bugs et des incohérences, précommander est un exploit

Un tour sur Twitter permet de constater l’étendue des dégâts. Les témoignages sont multiples. Pages inaccessibles, finalisation impossible et même compte trop jeune. Oui, Valve voulait réserver les premiers exemplaires du Steam Deck à ses vieux clients. Une de nos connaissances a un compte Steam depuis 6 ans et pourtant, elle s’est vue refuser la précommande d’un Steam Deck.

Ouvert depuis 6 ans, ce compte est trop récent selon Valve – Crédit : Tom’s Guide

De son côté, Sean Hollister, confrère de The Verge, a son compte depuis la sortie d’Half-Life 2, soit le lancement de Steam en 2004. Lui aussi son « compte est trop récent pour précommander », comme lui indique le système de Valve.

lol Valve, I've been on Steam since Half-Life 2 pic.twitter.com/ocOoVFh11z — Sean Hollister (@StarFire2258) July 16, 2021

Bref, Valve offre aujourd’hui une piètre expérience aux consommateurs. Certains s’en réjouissent cependant, comme Benjamin Socissska qui ironise sur Twitter : « j’espère fort égoïstement que le Steam Deck va bider comme ça j’en prendrai un à -90% quand ils écouleront le stock comme ils l’ont fait pour le Steam Controller, pour m’en faire une machine d’émulation en complément de ma PS Vita OLED. » Un voeu pieux que l’on serait tenté d’embrasser.