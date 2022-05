Stranger Things, Saison 4 : on connaît enfin l’origine du portail vers l’Upside Down

Le portail vers l’Upside Down – Crédit : Netflix

Après plus de trois ans d’attente, ça y est : on connaît enfin la suite de Stranger Things sur Netflix. Il était plus que temps, puisque de nombreuses informations sur le scénario ont déjà fuité un peu partout. La faute à Monopoly, qui a sorti un jeu dérivé bien trop tôt, mais aussi aux révélations des acteurs, qui ont fait durer le suspense.

L’attente est finie depuis aujourd’hui, et la série plaît déjà aux fans. Dans les nouveaux épisodes, plus sombres et parsemés de jump scares, on en apprend plus sur les personnages et leurs conflits intérieurs. Dans l’épisode 7, un flashback révèle des informations déterminantes sur l’Upside Down.

Le mystère du portail persistait depuis la saison 1

Toute l’intrigue de la série aux accents 80’s se déroule à Hawkins, en Indiana. Depuis la saison 1, on sait qu’un portail a été ouvert dans le laboratoire de la ville. Le Démogorgon utilise cette brèche pour quitter l’Upside Down et terroriser les habitants.

À lire : Stranger Things : le Démogorgon serait-il en réalité l’un des héros de la série ?

Eleven – Crédit : Netflix

C’est aussi dans ce laboratoire hautement sécurisé que Eleven a subi des expérimentations en lien avec sa télékinésie. Même si le but des scientifiques était d’abord d’espionner les Russes, ils se sont aussi servis de ses pouvoirs pour explorer des mondes parallèles.

La réponse en flashback dans la saison 4

Dans l’épisode 7 de la nouvelle saison, un saut dans le passé nous révèle l’origine inattendue du portail. On y découvre qu’Eleven utilise ses pouvoirs de télékinésie contre un certain Henry, qui lui offrait une chance de s’échapper. En découvrant son plan pour éradiquer l’humanité, elle déchaîne toute sa force mentale contre lui.

En poussant ses capacités à son maximum, elle crée le portail vers l’Upside Down et désintègre complètement Henry. Il se retrouve propulsé dans le monde parallèle, et se transforme en Vecna, le nouveau monstre de la Saison 4.

Vecna – Crédit : Netflix

Bien pire que le Démogorgon, Vecna est décrit comme une « horreur psychologique » par David Harbour (Jim Hopper). Avec cette nouvelle menace, Eleven va-t-elle réussir à fermer ce portail ? Cette suite très sombre et effrayante promet bien des rebondissements dans la prochaine et dernière saison.

Source : comicbook.com