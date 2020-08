Stranger Things : le Démogorgon serait-il en réalité l’un des héros de la série ?

Crédit : Netflix

Le Démogorgon est une créature encore très mystérieuse. La série ne nous a pas révélé grand-chose à son sujet si ce n’est qu’il peut voyager à travers les dimensions, qu’il est attiré par l’odeur du sang et qu’il est plutôt très hostile. Selon une nouvelle théorie de fan, le Démogorgon n’est autre que William Byers, alias Will. Oui, il s’agit bien de l’un des héros de la série, le frère de Jonathan Byers. Il est aussi le meilleur ami de Mike, Lucas, Dustin, Onze et Max. L’utilisateur Reddit « CinnaSol » explique que « le Démogorgon est un Will Byers adulte transformé par le Mind Flayer dans l’unique but est de prendre le contrôle pour repeupler d’autres dimensions ».

Stranger Things : la saison 4 pourrait se passer à Noël

Le Démogorgon s’est toujours montré différent envers Will

L’Upside Down serait alors la version post-apocalyptique de la ville de Hawkins. Cela expliquerait que le Démogorgon savait instinctivement où trouver Will dans la saison 1 alors qu’il n’avait rien fait pour l’attirer et qu’il ne l’a pas tué comme la malheureuse Barb. En effet, le Démogorgon est systématiquement attiré par le sang de ses victimes, à l’exception de Will.

De plus, cette théorie expliquerait pourquoi il a été utilisé par le Mind Flayer dans la deuxième saison. Celui-ci voulait tuer tout le monde à part Will. Ainsi, le Mind Flayer ne l’aurait possédé que pour le garder en sécurité. Lorsque l’adolescent évoque les souvenirs de la créature qu’il a en tête, il s’agirait alors de son propre futur, mais il ne le sait évidemment pas encore.

Cette théorie n’est bien entendu qu’une hypothèse formulée par un fan de la série. Elle sera confirmée ou non dans les prochains épisodes. La saison 4 devait sortir début 2021 et Netflix nous avait même déjà révélé la première bande-annonce, mais son tournage a été coupé par la pandémie de Covid-19. D’ailleurs, les scénaristes connaissent déjà la fin de la série qui s’annonce encore plus sombre que les précédentes.

Source : Screen Rant