The Last of Us : on connaît enfin l’actrice qui incarnera Abby dans la saison 2 !

La saison 2 de la série The Last of Us introduira un personnage très important dans le coeur des fans de la franchise : Abby. Après plusieurs mois d’incertitude, on sait désormais enfin quelle actrice a été choisie pour l’incarner à l’écran. Il s’agit de Kaitlyn Dever.

La saison 1 de The Last of Us a adapté l’intrigue du premier jeu tout en prenant quelques libertés narratives. Le second acte aura la lourde tâche de raconter les évènements de The Last of Us Part II. Un jeu dans lequel le joueur incarne Ellie mais aussi Abby. Deux protagonistes féminins qui vont inéluctablement s’affronter. Soldate du Front de Libération de Washington, Abby n’est autre que la fille du chirurgien tué par Joel pour sauver sa petite protégée d’une mort certaine.

Son introduction dans la série HBO sera ainsi scrutée de près par les fans de la première heure qui attendaient d’en savoir plus sur son casting. Pendant un temps, l’actrice Shannon Berry était pressentie pour obtenir le rôle en raison de sa ressemblance physique avec le personnage. En novembre dernier, il se murmurait plutôt que l’actrice Kaitlyn Dever tenait la corde, sa performance dans le film Traquée ayant notamment joué en sa faveur.

The Last of Us : Kaitlyn Dever jouera Abby, c’est officiel

Connue également pour son rôle d’Eve Baxter dans la sitcom C’est moi le chef !, l’actrice va bel et bien participer à la saison 2 de The Last of Us. Annoncée par The Hollywood Reporter, l’information a été confirmée par Neil Druckmann et Craig Mazin. Les deux showrunners lui on souhaité la bienvenue dans un communiqué :

“Notre processus de casting pour la saison 2 a été identique à celui de la saison 1 : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l’âme des personnages dans le matériel source. Rien n’est plus important que le talent, et nous sommes enchantés de voir une artiste reconnue comme Kaitlyn rejoindre Pedro, Bella et le reste de notre famille.”

Kaitlyn Dever has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/dFnhGsJ1x2 — Max (@StreamOnMax) January 9, 2024

Pour rappel, il faudra patienter jusqu’en 2025 pour visionner la saison 2 de la série HBO. Après la grève des scénaristes, la production risque en outre d’être retardée par la blessure au bras de Pedro Pascal.