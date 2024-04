Stranger Things saison 5 : Maya Hawke promet un final exceptionnel aux fans

© Netflix

La saison 5 de Stranger Things viendra conclure le show de Netflix débuté en juillet 2016, alors que Millie Bobby Brown et les autres acteurs principaux du casting n’étaient encore que des enfants. L’interprète d’Eleven confiait récemment que le tournage s’achèverait en fin d’année.

Cette fois, une autre actrice phare de Stranger Things s’exprime sur la saison 5, à savoir Maya Hawke. Celle qui joue le personnage de Robin se livre avec enthousiasme sur ce qui attend les fans dans les derniers épisodes du show de Netflix.

Maya Hawke promet une saison 5 de Stranger Things particulièrement excitante

Comme Millie Bobby Brown, Noah Schnapp ou encore Sadie Sink, Maya Hawke apparaîtra bien dans la saison 5 de Stranger Things. Même si le tournage bat son plein, l’actrice confie qu’elle n’a pas encore lu les scripts des deux derniers épisodes de la série. En revanche, elle est parfaitement au courant de ce qui se passe avant et visiblement, les fans devraient vivre de grands moments d’émotions.

« Je sais ce qui se passera avant [la fin] et c’est extrêmement excitant. C’est toujours merveilleux quand l’énigme d’un monde qui se construit commence à être résolue et que des questions commencent à trouver des réponses. Je pense que c’était incroyablement merveilleux pour moi et je pense que le public le ressentira également », confie Maya Hawke à Collider.

Voilà un bon moyen de faire monter l’excitation du public, déjà particulièrement importante. Will pourrait encore souffrir dans la saison 5 de Stranger Things, possiblement à cause de Vecna, comme la photo partagée récemment par le coproducteur Ross Duffer le laisse penser.

Maya Hawke fait peut-être référence à cela ou à des moments encore plus sombres comme la disparition de certains personnages clés. Cela n’aurait rien d’étonnant puisqu’il s’agit de la dernière saison de la série. Rappelons que la saison 5 de Stranger Things comportera 8 épisodes, soit un de moins que la précédente.