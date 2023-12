Stranger Things saison 5 : ce personnage adoré confirme qu’il ne reviendra pas

© Netflix

Stranger Things est l’une des séries les plus emblématiques de Netflix. Après avoir dévoré la saison 4, les fans ont désormais les yeux rivés sur le cinquième acte qui conclura le programme adoré. La patience est toutefois de mise puisque la saison 5 n’est pas près d’arriver. Retardé par les grèves, le tournage débutera seulement en janvier 2024 si bien que la série ne devrait pas débouler avant 2025, le temps de tourner les scènes et d’assurer la postproduction.

Pour patienter, les fans grapillent évidemment la moindre information qui leur passe sous le nez. Lors du Comic-Con, Sean Astin s’est notamment exprimé sur un potentiel retour dans la saison 5. Pour rappel, l’acteur interprète le rôle de Bob Newby dans la saison 2 de la série. Le petit ami de Joyce Byers parvient à rétablir le courant dans le laboratoire mais finit par se faire dévorer par un Démogorgon. Une fin tragique qui a profondément ému les spectateurs.

Stranger Things saison 5 : vers un retour de Bob Newby ?

Alors qu’il s’est sacrifié pour sauver les autres, Bob fera-t-il une apparition dans la saison 5 sous la forme d’un flahback ? “[Les fans diraient] : ‘Vas-tu jouer dans “Stranger Things’ ? et je disais : ‘Non, je suis mort’. Mais pourquoi ne feront-ils pas de flashback [pour la saison 5] d’une période plus heureuse – je sais pourquoi ils ne le feront pas. Parce que ce seront Hopper et Joyce, et ils ne voudront pas revenir en arrière à une époque où elle était réellement heureuse [rires]”, estime l’acteur.

Le retour du personnage semble ainsi compromis mais il ne faut jamais dire jamais avec les frères Duffer. Pour rappel, Vecna est toujours dans la nature. La créature est capable de se plonger dans la mémoire de ses proies et de les faire halluciner en rentrant dans leur esprit. L’antagoniste pourrait ainsi tenter de raviver le souvenir de Bob pour faire souffrir Joyce.

Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse. Pour en savoir plus sur l’intrigue qui se dessine dans le cinquième acte, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié à la série Netflix. Au niveau du casting, on sait désormais que la saison 5 introduira Linda Hamilton, l’interprète mythique de Sarah Connor dans Terminator.