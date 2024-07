Streaming illégal : le géant du piratage d’animes japonais ferme ses portes

Le monde du piratage d’anime est en émoi : l’un des sites les plus populaires de streaming illégal d’animés a subitement fermé ses portes. La raison précise de cette décision reste floue, mais la pression juridique croissante des ayants droit semble jouer un rôle important.

Alors que la justice française a obtenu le blocage de ces 56 sites pirates, voilà que Animeflix, l’un des sites de piratage d’anime les plus populaires au monde, a fermé ses portes de façon inattendue. Aucun avertissement n’a été donné aux usagers du site, et l’équipe reste vague sur les raisons de cette décision. Mais on peut aisément imaginer le rôle joué par la pression juridique croissante.

Animeflix, géant du piratage d’anime, a subitement fermé ses portes

Avec des dizaines de millions de visites mensuelles, Animeflix était une référence pour les amateurs d’animation japonaise. Le site disposait également d’une communauté active sur Discord, regroupant plus de 35 000 membres passionnés échangeant sur les animés, organisant des concours de fanart, des tournois d’échecs virtuels, etc.

Si les activités annexes d’Animeflix ne semblaient pas déranger outre mesure les ayants droit, son activité principale, la diffusion d’animés piratés, n’a pas échappé à leur vigilance. En décembre 2023, le site figurait sur la liste des cibles de l’alliance anti-piratage ACE.

En mai 2024, les pressions se sont intensifiées avec une injonction obtenue par les ayants droit auprès du tribunal indien, suspendant de facto le principal nom de domaine d’Animeflix, Animeflix.live. Le site a répliqué en migrant vers de nouveaux domaines, mais la menace était claire.

L’interface était proche de l’un de ses concurrents légaux © Animeflix

Malgré cette pression, Animeflix semblait avoir surmonté la tempête. Mais hier, le site est devenu inaccessible (affichant initialement un message d’erreur Cloudflare). Cette fois, il ne s’agissait pas d’un problème technique, mais d’une décision soudaine de l’équipe de fermer définitivement le site. Un message laconique, empreint de tristesse, a été publié sur la page d’accueil.

Les raisons exactes de la fermeture d’Animeflix n’ont pas été dévoilées. L’équipe du site reste vague sur ses motivations, se contentant d’évoquer une « mure réflexion ». Il est cependant indéniable que les problèmes de droits d’auteur ont joué un rôle majeur dans cette décision.

Malgré ce revers, il est probable que le nom d’Animeflix revienne un jour sur la scène, porté par une nouvelle équipe prête à relever le défi. Vu le succès de Crunchyroll (l’alternative légale), la demande pour les contenus d’animation japonaise est forte, et il y aura toujours des personnes prêtes à la satisfaire, même illégalement.